Arto Satonen: Nyt on tärkeää ymmärtää, miksi työmarkkinoita uudistetaan

Työministeri Arto Satonen (kok.) vastaa Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa ammattiyhdistysliikkeen kritiikkiin. Teollisuusliitto on esimerkiksi väittänyt, että hallitusohjelmaan kirjatut työmarkkinauudistukset ”kurittavat duunaria”.

– Nyt on tärkeää ymmärtää, minkä takia näitä uudistuksia tehdään. Kun Suomen valtio velkaantuu nyt vuositasolla kymmenellä miljardilla eurolla, taloutta on pakko tasapainottaa, Satonen toteaa.

Hän sanoo, että kolmannes koko talouden tasapainottamisesta perustuu siihen, että työllisten määrä kasvaa 100 000 hengellä vaalikauden aikana. Tätä ei Satosen mukaan saavuteta muuten kuin siten, että työn tekeminen ja työn teettäminen ovat Suomessa nykyistä kannattavampaa.

– Tämä on ikään kuin se iso maali. Nämä yksittäiset lakimuutokset ovat vain keinoja sen maalin saavuttamiseksi.

Hallituksen tavoitteena on kehittää Suomen työmarkkinoita nykyistä joustavampaan suuntaan. Hallitusohjelmassa edistetään muun muassa paikallista sopimista, helpotetaan määräaikaisia sopimuksia, joustavoitetaan henkilöperusteista irtisanomista, puututaan laittomiin lakkoihin ja uudistetaan sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi. Hallituksen mukaan toimilla tuetaan työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä.

AY-liikkelle toimet eivät kelpaa, ja esimerkiksi Teollisuusliitto on syyttänyt hallitusta suomalaisten työmarkkinoiden viemisestä pois pohjoismaiselta linjalta.

Ruotsissa hiljattain vieraillut työministeri Satonen on eri mieltä. Hänen mielestään väitteellä ei ole pohjaa.

– Kaikki meidän keskeiset uudistukset ovat sellaisia, jotka ovat jo Ruotsissa voimassa, Satonen sanoo ja nostaa esimerkiksi vientivetoisen palkkamallin.

– Se on Ruotsissa toiminut yli 25 vuotta. Kenelläkään ei näytä olevan halua lähteä sitä muuttamaan, hän toteaa.

Hallituksen ajamia uudistuksia valmistellaan kolmikantaisesti. Työryhmissä on mukana niin elinkeinoelämän kuin palkansaajienkin edustajia. Ay-liike on kuitenkin syyttänyt kolmikantaista valmistelua kulissiksi. Työministeri on eri mieltä.

– Työryhmillä on ilman muuta vaikutusvaltaa, mutta tässä pitää muistaa entisen ja nykyisen hallituksen ero. Meille on taloudellisesti välttämätöntä tehdä näitä uudistuksia. Emme voi ajatella niin, että jos jokin osapuoli kolmikannassa sanoo, ettei tämä käy heille lainkaan, niin sitten asian käsittely loppuisi. Näin on ehkä ajateltu aikaisemmin, mutta näin ei voida ajatella enää, Satonen kertoo.

– Hallitusohjelman kirjaukset ovat pohjana. Jos työryhmistä löytyy yhteinen näkemys, miten tavoitteet voidaan saavuttaa jollakin toisella tavalla, niin kuuntelemme sen herkällä korvalla.

Työministerin mukaan hallitus on sitoutunut viemään uudistukset läpi, vaikka niistä ei kolmikannassa päästäisi yksimielisyyteen.

– Sikäli toivon, että sieltä löydetään yhteisiä näkemyksiä edes osittain näihin asioihin, koska se tietenkin tuo myös kestävyyttä tähän lainsäädäntöön, hän sanoo ja viittaa Ruotsiin, jossa hallituspohjan vaihtuminen ei johda jatkuvasti jo tehtyjen työmarkkinauudistusten muuttamiseen edestakaisin.

KATSO UUSIN JAKSO:

Työministeri vastaa ay-liikkeelle: Uudistukset viedään läpi, vaikka sopua ei tulisi