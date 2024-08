Ärsyttääkö tiellä hidasteleva puimuri? Älä ainakaan tee tätä virhettä

Elokuun myötä maaseudun puintikausi on täydessä vauhdissa, ja tämä tuo mukanaan suuria maatalouskoneita myös maanteille, Fintraffic muistuttaa tiedotteessa. Kun autoilija varaa matkaan riittävästi aikaa, hitaamman kulkupelin kohtaaminen ei aiheuta ongelmia aikatauluun. Jos maatalouskoneen ohitse pitää päästä, tulee ohitus varmistaa huolella.

Puintikauden aikana maanteillä liikkuu paljon raskaita ja leveitä maatalouskoneita, kuten puimureita ja traktoreita. Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa, että maatalouskoneet kulkevat pääsääntöisesti vain lyhyen aikaa maanteillä, ja siksi niiden ohittaminen voi olla täysin turhaa ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden.

– Maatalouskoneen ajonopeus on maanteillä yleensä normaalia liikennettä alhaisempi, mikä voi yllättää takana tulevan autoilijan. Omaa kaasujalkaa kannattaa löysätä ajoissa, jotta vältytään peräänajoilta. Huomioi ohitusta suunnitellessasi myös se, että maatalouskoneet useimmiten kulkevat maanteillä vain pieniä matkoja, ja voivat olla esimerkiksi valmistautumassa jo kääntymään pellolle, sanoo yksikönpäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficin tieliikennekeskuksesta.

Maatalouskoneiden liikkuessa teillä, Fintrafficin mukaan on tärkeää noudattaa seuraavia vinkkejä:

Varaa aikaa: Puimureiden ja muiden maatalouskoneiden kulkuvauhti on usein huomattavasti hitaampi kuin autoilla. Kun matkaan varaa riittävästi aikaa, hitaamman kulkupelin kohtaaminen ei aiheuta ongelmia aikatauluun.

Pidä turvallinen etäisyys: Maatalouskoneet ovat suuria, ne liikkuvat hitaasti ja niiden kääntyminen isommalle tielle ja sieltä pois vaatii normaalia enemmän aikaa. Maatalouskoneet saattavat kääntyä pois tieltä myös muualla, kuin risteysalueilla. Muista pitää riittävä turvaväli, jotta jää aikaa reagoida. Seuraa myös maatalouskoneen kuljettajan aikeita seuraamalla koneen vilkkuja, ajolinjan muutoksia sekä edessä olevaa liikenneympäristöä.

Ohita vasta kun se on turvallista: Maatalouskoneiden koko ja muoto voivat estää näkyvyyden ohittavan auton kuljettajalta. Varmista, että ohitus on sallittua ja että näkymä on esteetön ennen kuin yrität ohittaa maatalouskoneen. Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta maatalouskoneesta. Siten ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos ohitustilaa ei olekaan tarpeeksi. Kapealla tiellä on hyvä varmistua siitä, että tiellä on riittävästi tilaa ohittamiseen.