Ärsyttääkö edessä hidasteleva traktori? Ohitus voi vaarantaa henkesi

Kylvöt käynnistyivät tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin jo huhtikuun puolivälissä Etelä-Suomessa. Vaikka osassa maata kylmä sää jarruttelee vielä töiden aloittamista, vapun jälkeen kylvötyöt ovat hiljalleen käynnistyneet myös muualla maassa. Tämä tarkoittaa, että maatalouskoneita liikkuu taas maanteillä tavallista vilkkaammin.

Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa, että maatalouskoneet kulkevat pääsääntöisesti vain lyhyen aikaa maanteillä, ja siksi niiden ohittaminen voi olla täysin turhaa ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden.

– Traktorit ja muut maatalouskoneet kulkevat selvästi hitaammin kuin muu liikenne. On tärkeää, ettei yllättäviä hidastuksia aliarvioida ja että kuljettajat seuraavat tarkasti maatalouskoneiden liikkeitä, kuten vilkkuja ja ajolinjan muutoksia. On myös hyvä muistaa, että traktori voi kääntyä maantieltä suoraan pellolle, jossa ei ole varsinaista selkeätä risteystä, kertoo yksikönpäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficin tieliikennekeskuksesta tiedotteessa.

Muista nämä kaksi tärkeää ohjetta kohdatessasi maatalouskoneen

Pidä turvallinen etäisyys: Maatalouskoneet ovat suuria ja liikkuvat hitaasti, joten riittävän turvavälin pitäminen esimerkiksi edessä ajavaan traktoriin on erityisen tärkeää jo oman näkyvyydenkin takia. Perässä ajavan kuljettajan on hyvä valita ajolinja myös niin, että työkoneen kuljettaja voi nähdä hänet peileistään. Maatalouskoneet voivat myös kääntyä autoilijan näkökulmasta katsottuna yllättäen, sillä peltoliittymät ovat usein huomaamattomia. Seuraamalla traktorin valoja, ajolinjan muutoksia ja ympäröivää liikenneympäristöä voit paremmin ennakoida, mitä kuljettaja aikoo seuraavaksi tehdä.

Ohita vasta kun se on turvallista: Maatalouskoneiden suuri koko voi estää näkyvyyttä ohittavan auton kuljettajalta. Varmista, että näet esteettömästi ennen kuin lähdet ohitustilanteeseen. Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta maatalouskoneesta. Siten ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos ohitustilaa ei olekaan tarpeeksi. Kapealla tiellä on hyvä varmistua myös siitä, että tiellä on riittävästi tilaa leveän työkoneen ohittamiseen. Nopeutta kannattaa lisäksi vähentää hyvissä ajoin ennen ohitusta: Kohtuullinen nopeusero antaa kuljettajalle enemmän aikaa reagoida, jos ohitettava työkone onkin esimerkiksi kääntymässä vasemmalle.