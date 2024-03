Armenia harkitsee EU-jäsenyyden hakemista

Armenia harkitsee Euroopan unionin jäsenyyden hakemista, kertoo Kyiv Independent.

Armenian ulkoministeri Ararat Mirzoyan kertoi asiasta lauantaina turkkilaisen TRT World -kanavan haastattelussa. Mirzoyanin mukaan Armenia haluaa tiivistää suhteitaan länsimaihin.

– Armeniassa keskustellaan monista uusista mahdollisuuksista, ja ei ole mikään salaisuus, että Euroopan unionin jäsenyys on yksi niistä. Armenian kansalla on toive eurooppalaisuudesta, Mirzoyan kommentoi.

Kaukasuksella sijaitseva 2,8 miljoonan asukkaan maa on historiallisesti ollut läheinen Venäjän kanssa. Maassa on Venäjän sotilastukikohta, jonka lisäksi maa on ollut Venäjän johtaman kollektiivisen turvallisuusjärjestö CSTO:n jäsen. Helmikuussa Armenian pääministeri Nikol Pashinyan tosin ilmoitti jäädyttävänsä Armenian osallistumisen CSTO:n toimintaan.

Torstaina Pashinyan taas pyysi Venäjää vetämään joukkonsa pois Gyumrin lentokentällä sijaitsevasta tukikohdasta, joka on ollut Venäjän hallussa Armenian uudelleenitsenäistymisestä lähtien.

Maiden väliset suhteet heikkenivät dramaattisesti sen jälkeen, kun Venäjän rauhanturvaajat eivät tehneet mitään naapurimaa Azerbaidzan valloittaessa armenialaisten hallitseman Vuoristo-Karabahin loppuvuodesta 2023.

Pashinyan on pääministerikautensa aikana pyrkinyt asemoimaan Armeniaa länteen sen jälkeen, kun aiempi Serzh Sargsyanin Venäjä-mielinen hallitus kaatui vallankumouksessa vuonna 2018.

Pääministeri onkin toistuvasti kritisoinut Venäjää epäluotettavasta kumppanuudesta ja pyrkinyt turvallisuusyhteistyöhön Ranskan, Intian ja Yhdysvaltojen kanssa. Tammikuussa Armenia allekirjoitti sopimuksen Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, joka velvoittaa maata pidättämään etsintäkuulutetun Vladimir Putinin mikäli tämä saapuisi maahan.

Mirzoyanin mukaan juuri länsimaat ovat tukeneet Armenian demokratian vahvistamista.

– Olemme nähneet, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat demokraattisten uudistusten ja institutionaalisten muutosten vahvimmat tukijat, Mirzoyan totesi.