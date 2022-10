Armeija vetäytyy, talous kärsii – Moskovan eliitti haistaa tappion

Venäjän tekemät laajat ohjusiskut eri puolille Ukrainaa on nähty osoituksena maan sisäisistä jännitteistä.

Presidentti Vladimir Putinin katsotaan vastanneen siviilikohteiden pommittamisella kovan linjan nationalistien esittämään arvosteluun heikosta sotamenestyksestä. Presidentin entisen puheenkirjoittaja Abbas Gallyamovin mukaan maan hallitsevalle luokalle piti osoittaa, että ”Putin on edelleen kyvykäs, ja että armeija pystyy vielä johonkin”.

Venäjä-asiantuntija András Tóth-Czifra uskoo, etteivät uusimmat ohjusiskut vakauta Kremlin asemaa.

– Niin kauan kuin Ukrainalla on taistelukentällä etulyöntiasema, jonka myötä eliitti ja väestö ottavat tappion mahdollisuuden yhä vakavammin, eivät iskut muuta hallinnon sisäpoliittisia uhkakuvia, Tóth-Czifra tviittaa.

Hän ennakoi sisäisten jännitteiden kiristyneen jo kesällä. Tämän jälkeen Venäjän valtiolla on ollut suuria vaikeuksia liikekannallepanon ja talouspolitiikan toimeenpanossa.

Asiantuntijan mukaan Kremlin ”hallinnollinen kapasiteetti” on käymässä vähiin. Tällä tarkoitetaan johdon kykyä tuottaa hyötyä ydinjoukolle tai sisäpiirille, jonka aktiivista yhteistyötä se tarvitsee pysyäkseen vallassa. Vladimir Putinin asema nojaa lisäksi väestön passiiviseen hyväksyntään.

Hallinnon matala kyvykkyys ei ole välttämättä ongelma itsevaltaisille järjestelmille, jos eliitti pysyy yhtenäisenä.

– Kaoottinen liikekannallepano, keskitetyn taloushallinnon edellyttämien rahavirtojen tyrehtyminen ja sotilasjohtajien avoin arvostelu ovat vähentäneet sen ryhmän kokoa, joka hyötyy nykyhallinnosta, András Tóth-Czifra toteaa.

Eliitin kannalta alkaa näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että nykyhallinto pystyy tuottamaan voittoisan lopputuloksen sodassa ja paluun tavanomaisiin kauppasuhteisiin muun maailman kanssa.

– Tekaistujen ”kansanäänestysten” tavoitteena on sanoa: pystymme tekemään sen ilman seurauksia. Nämä ja Ukrainaan kohdistetut barbaariset iskut eivät mielestäni pysty muuttamaan tätä arviota niin kauan kuin maan asevoimat joutuu vetäytymään, eikä tilanne helpota talouden suhteen, Tóth-Czifra jatkaa.

The chaotic mobilization, the breakdown of the financial flows that the the highly centralized economic governance depends on, and the "open season" on military leaders have all been shrinking the group of people benefiting from the regime's current version.

— András Tóth-Czifra 🇺🇦 (@NoYardstick) October 10, 2022