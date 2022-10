Venäläistutkija: Presidentti ajoi itsensä nurkkaan

Venäjän presidentti Vladimir Putinin määräämät massiiviset ohjusiskut Ukrainaan on nähty osoituksena maan sisäisistä jännitteistä.

Brutaali voimannäyttö siviileitä kohtaan oli jälleen kerran ristiriidassa propagandalinjan kanssa, jonka mukaan maan asevoimat olisi iskenyt vain sotilaskohteita vastaan. Ohjusiskut surmasivat ainakin 14 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä muita.

Venäjän uutislähetyksissä jopa hehkutettiin siviilikohteiden tuhoja. Eräs uutisankkuri huomautti, että Lvivissä asuntoihin ei tullut hyökkäyksen jälkeen kuumaa vettä, minkä lisäksi sähkö oli laajalti poikki. Hiljattain kenraalieverstiksi ylennetty Tshetshenian diktaattori Ramzan Kadyrov ilmoitti olevansa ”sataprosenttisen tyytyväinen” sotatoimien uuteen käänteeseen.

Vladimir Putinin entinen puheenkirjoittaja, venäläistutkija Abbas Gallyamov arvioi presidentin viestineen Ukrainan ja lännen lisäksi omille kriitikoilleen eli erityisesti kovan linjan nationalisteille, jotka ovat olleet raivoissaan maan sotilaallisista tappioista.

– Tämä on ennen kaikkea tärkeää sisäpolitiikan kannalta. Hallitsevalle luokalle piti osoittaa, että Putin on edelleen kyvykäs, ja että armeija pystyy vielä johonkin, Abbas Gallyamov sanoo New York Times -lehdelle.

Tuorein eskalaatio sisältää oletuksen, että Venäjän eliitti ja laajempi yleisö näkevät iskut osoituksena voimasta eikä epätoivoisenä yrityksenä peitellä katastrofaalista rintamatilannetta. Gallyamov uskoo, että yli 80 ohjuksen summittainen ampuminen Ukrainaan itse asiassa kertoo voimattomuudesta.

– Armeija ei voi enää tehdä mitään muuta, tutkija sanoo.

University College London -yliopiston venäläistutkija Vladimir Pastukhov arvioi viimeaikaisten toimien olevan ristiriidassa Vladimir Putinin perinteisen varovaisuuden kanssa. Hänen mukaansa presidentti on rajoittanut omia ulkopoliittisia vaihtoehtojaan ja käytännössä ajanut itsensä nurkkaan.

– Kaikki Putinin toimet tähtäävät poispääsyyn tästä nurkasta, jossa ainoa jäljellä oleva vaihtoehto olisi ydinaseiden laukaisunappulan painaminen. Nyt nähdyt tapahtumat oikeastaan lisäävät riskejä hänen kannaltaan, Pastukhov sanoo.