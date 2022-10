”Armeija käy sotaa kaikkein barbaarisimmalla tavalla”

Kokeneet turvallisuuspolitiikan asiantuntijat professori Stefan Forss ja dosentti Tomas Ries ottavat mielipidekirjoituksessaan kantaa kysymykseen keinoista ydinsodan välttämiseksi. Vastaus on heidän mukaansa hyvin yksinkertainen ja konkreettinen.

– Paras tapa välttää ydinsota on se, että Venäjä ei aloita sitä. Se, että joku muu tekisi niin, on absurdi ajatus – Pohjois-Korean osalta tosin pienen kysymysmerkin kera, Forss ja Ries toteavat Hufvudstadsbladetissa.

Professori Forss toimii dosenttina maanpuolustuskorkeakoulussa, Ries Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa. Heidän kirjoituksensa on reaktio samassa lehdessä 11. lokakuuta julkaistuun rauhanaktivistin yleisönosastokirjoitukseen, jossa annettiin ymmärtää, että liittymällä Natoon Suomi uhkailee ydinsodalla.

Venäjää ei mainittu aktivistin kirjoituksessa sanallakaan, vaikka maa on Forssin ja Riesin mukaan keskeinen osa ydinaseista ja niiden muodostamasta uhasta käytävää keskustelua.

Putinin kelvoton armeija

Kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvallat on Forssin ja Riesin mukaan pyrkinyt johdonmukaisesti ja radikaalisti vähentämään riippuvuutta ydinaseista sekä niiden määrää maan omaa ja sen liittolaisten turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta.

– Tämä linja on edelleen voimassa. Ydinaseita pidetään välttämättömänä pahana, he sanovat.

Presidentti Vladimir Putinin hallinto puolestaan suhtautuu heidän mukaansa ydinaseisiin tehokkaana ja hyödyllisenä välineenä Venäjän imperialistisen suuruuden palauttamiseksi. Jo syksyllä 2014 Putin viittasi maailmanjärjestyksen uusiin sääntöihin tai ”peliin ilman sääntöjä”.

– Säännötön peli on jatkunut siitä lähtien. Putinin armeija käy sotaa kaikkein raaimmalla, barbaarisimmalla ja laittomimmalla tavalla, jonka kuvitella saattaa. Ja hän perustelee sen karkeimmilla kuviteltavissa olevilla valheilla. Nyt hän on pahemmassa ahdingossa kuin koskaan aikaisemmin. Hänen armeijansa on osoittautunut kelvottomaksi, ja tappio on lähellä. Jäljelle jäävät vain ydinaseet, Forss ja Ries toteavat.

Venäjän asevoimien odotetaankin heidän mukaansa testaavan Putinin ylistämää ydinkäyttöistä Poseidon-torpedoa, uutta ”tuomiopäivän asetta”, Karanmerellä minä hetkenä hyvänsä.

– Ydinasekiellon kiihkeät kannattajat yrittävät ilman pienintäkään moraalista kompassia jääräpäisesti häivyttää Venäjän muodostaman uhan. Ukrainalaisten kannalta ei ole olemassa pahempaa skenaariota kuin joutuminen Venäjän miehitysvallan alle. He ovatkin lujasti päättäneet jatkaa kamppailuaan myös ydiniskun jälkeen. Kiova ei antaudu.