”Arktiksen Gotlanti”: täällä Venäjä voi testata länttä

Lännen ei Grönlannista käytävän keskustelun keskellä pidä unohtaa turvallisuuspoliittisesti tärkeitä Huippuvuoria, kehottaa kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.). Eduskunnan puolustusvaliokunnassa istuva Limnell kuvailee Pohjoisella jäämerellä sijaitsevaa saariryhmää ”arktiseksi Gotlanniksi”, rinnastaen sen Ruotsin strategisesti merkittävään saareen.

Huippuvuoret kuuluvat Norjalle, mutta vuonna 1920 tehdyn sopimuksen nojalla saaret ovat sotilaallisesti rajattua aluetta. Huippuvuorilla on pitkään ollut venäläistä läsnäoloa, ja Venäjällä on oikeus hyödyntää alueen luonnonvaroja sekä harjoittaa tutkimustoimintaa. Venäjän ulkoministeriö kutsui maaliskuussa 2025 Norjan suurlähettilään puhutteluun kertoakseen, että Moskova pitää Oslon pyrkimyksiä vahvistaa puolustustaan ​​saaristossa vuoden 1920 Huippuvuorten sopimuksen rikkomisena.

Huippuvuorten asema on herättänyt Ukrainan sodan myötä yhä enemmän huolta Norjassa ja sen liittolaisissa. Norjalaisviranomaiset epäilevät Venäjä katkaisseen tarkoituksella saareen kulkevia merenalaisia tietoliikennekaapeleita tammikuussa 2022 ennen hyökkäystä Ukrainaan.

Limnellin mukaan Huippuvuorten merkitys on otettava tosissaan.

–nKun huomio on Grönlannissa, ei pidä unohtaa Huippuvuoria. Norjan alue, jossa venäläistä toimintaa. Arktiksen “Gotlanti”, valvoo reittejä Jäämereltä Atlantille ja Naton pohjoista sivustaa. Jos Venäjä testaa länttä arktisella harmaalla alueella, tämä on yksi todennäköinen näyttämö, kansanedustaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.