Arabimaat suuttuivat Iranille: Varoittavat vakavista seurauksista

Arabimaat ovat menettäneet malttinsa Iraniin pahemman kerran sen jälkeen, kun Iran käynnisti laajan iskujen sarjan näitä vastaan Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksen myötä. Nyt maat varoittavat Fox Newsin mukaan Irania vakavista seurauksista.

Iranin vastaiskut kohdistuivat kaikkiin Yhdysvaltojen tukikohtiin Persianlahden alueella, lukuun ottamatta tukikohtaa Omanissa. Lisäksi Fox Newsin mukaan noin 40 ohjusta osui Israeliin.

Iran laukaisi ohjuksia myös Saudi-Arabiaan ja Jordaniaan. Qatar, Saudi-Arabia, Jordania ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat tuomitsivat iskut. Monet niistä ilmoittivat pidättävänsä itsellään oikeuden puolustautua ja vastata asianmukaisesti suvereenille alueelleen kohdistuviin hyökkäyksiin.

Qatarin ulkoministeriö ilmoitti pidättävänsä “täyden oikeuden” puolustautua Iranin aggressiolta Qatarin aluetta vastaan. Sen puolustusministeriö kertoi onnistuneensa torjumaan useita maahan kohdistuneita hyökkäyksiä.

Saudi-Arabian ulkoministeriö vahvisti “täyden solidaarisuutensa ja horjumattoman tukensa veljesmaille” ja varoitti “vakavista seurauksista, jotka johtuvat valtioiden suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden jatkuvasta rikkomisesta”.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien puolustusministeriö puolestaan ilmoitti maan joutuneen “räikeän hyökkäyksen kohteeksi, jossa käytettiin iranilaisia ballistisia ohjuksia” ja lisäsi, että ilmapuolustusjärjestelmät onnistuivat torjumaan useita ohjuksia. Ministeriö kutsui iskua “vaaralliseksi eskalaatioksi ja pelkurimaiseksi teoksi, joka uhkaa siviilien turvallisuutta ja heikentää vakautta”, ja totesi, että Arabiemiraatit “pidättävät täyden oikeuden vastata”.

Libanonin ulkoministeriö ilmoitti myös “tuomitsevansa jyrkästi Iranin iskut” ja lisäsi “vahvistavansa täyden solidaarisuutensa näiden arabivaltioiden kanssa sekä torjuvansa päättäväisesti kaiken niiden suvereniteetin loukkauksen, niiden turvallisuuteen kohdistuvan uhan tai niiden vakautta heikentävän toiminnan”.

– Hänen majesteettinsa kuningas Abdullah II ja Kuwaitin emiiri šeikki Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah vahvistivat puhelinkeskustelun aikana tuomitsevansa Jordaniaan, Kuwaitiin ja muihin arabimaihin kohdistuneet hyökkäykset, jotka rikkovat kansainvälistä oikeutta, kirjoittaa Jordanian ulkoministeriö viestipalvelu X:ssä.