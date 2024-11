Apu: Näissä tilanteissa tutkija suosittelee etätyötä

Etätyöstä on tullut pysyvät osa tietotyötä. Etätyökäytännöt vaihtelevat yrityksissä; joissain on siirrytty melkein täyteen paikallaoloon, toisaalla taas työntekijä voi työskennellä halutessaan kokonaan etänä.

Tutkimusten perusteella ei voi suoraan todeta, parantaako vai heikentääkö etätyön tekeminen työn tuottavuutta, sanoo tutkija Marko Ikävalko Työn ja talouden tutkimuksesta Laboresta Apu-lehden haastattelussa.

– Tietotyön tuottavuutta on vaikea mitata luotettavasti. Tutkimuksissa on saatu tuloksia molempiin suuntiin. Toisten tutkimusten mukaan etätyö on tuottavampaa, toisten mukaan työpaikalla tehty työ, Ikävalko muistuttaa.

Hän täsmentää, että nykyisin melko harva tekee puhtaasti etätyötä. Yleensä kyseessä on yleensä hybridityö, jossa osa työpäivistä tehdään työpaikalla, osa kotona.

Tutkimusten pohjalta voi kuitenkin päätellä, että tietynlainen työ onnistuu etänä paremmin kuin toimistossa ja päinvastoin. Kyse ei ole välttämättä eri työtehtävien välisistä eroista, vaan siitä, missä vaiheessa tehtävää mennään.

– Projektin alkuvaiheessa, kun hommaa pannaan käyntiin, toimistotyö on tehokkaampaa. Samoin, jos tarvitaan yhteistyötä, keskustelua ja ideointia, Ikävalko havainnollistaa.

Jos työtehtävä on kirkkaana mielessä ja työntekijä kaipaa omaa rauhaa tekemiseen, etätyö on yleensä tehokkaampaa.

Kyselytutkimuksissa työntekijät arvioivat etätyötä johtoporrasta suopeammin.

– Etätyö koskee toimistotyötä, sellaista, jota tietotyöläinen tekee tietokoneella. Siinä työnantajan on vaikeampi valvoa, miten paljon tulosta syntyy, Ikävalko sanoo.

Johtoa voi epäilyttää, ettei työaikaa käytetä siten kuin pitäisi, jos sen käyttöä ei voi valvoa. Jos työntekijät ovat toimistossa, on helpompi seurata, mihin työaika kuluu.

Työntekijä voi kaivata enemmän rauhaa tehdä työtään vailla keskeytyksiä ja mahdollisuutta järjestää työn tekeminen siten kuin itse haluaa.

Etätyön tekeminen oli Suomessa huipussaan vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan palkansaajista noin 40 prosenttia teki tuolloin etätöitä. Viime vuonna noin kolmannes suomalaisista työntekijöistä teki etätöitä.