Apu: Kyypakkaus helpottaa yllättävää vaivaa

Lähtikö ääni? Ota kyytabletti, neuvovat laulajat. Suomessa tehdään parhaillaan tutkimusta kyytabletin eli tarkemmin sanottuna kortisonin vaikutuksesta lauluääneen, kertoo Apu-lehti. Jos flunssa on vienyt äänen, laulajien ja puhetyöläisten vinkki on ottaa 1–3 kyytablettia eli 50–150 mg hydrokortisonia. Sen kerrotaan avaavan äänen tilapäisesti vaikkapa esityksen ajaksi.

Foniatrian erikoislääkäri Annika Laaksonen Husilta kertoo Apu-lehdelle, että suun kautta otettavasta kortisonista flunssan aiheuttaman äänenkäheyden hoidossa on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa. Kortisonilääkityksen on ajateltu rauhoittavan äänihuulten ja kurkunpään tulehdusta ja saavan tämän takia äänen toimintakykyiseksi.

Kortisonin ”keksi” yhdysvaltalainen kemisti Edvard Kendall, joka sai siitä lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 1950. Kortisoni toimii etenkin inflammaation eli elimistön aineenvaihdunnallisen tulehduksen sammuttajana. Inflammaatio liittyy muun muassa reumaan, autoimmuunitauteihin, sidekudossairauksiin, astmaan, ihottumiin ja tiettyihin syöpiin. Kortisonin pitkäaikaisella käytöllä on monia sivuvaikutuksia. Se voi myös kasvattaa osteoporoosin eli luukadon riskiä. Vain hyvin harva on sille kuitenkaan allerginen.

Kyypakkaus on edullinen ja reseptivapaa lääkeannos, joka on tarkoitettu käärmeenpureman sekä mehiläisen tai ampiaisen, joskus myös hyttysen piston aiheuttaman voimakkaan reaktion hoitoon. Varsinkaan kyyn puremassa sitä ei enää suositella muuksi kuin ensiavuksi, vaan lääkkeen ottamisen jälkeen on syytä lähteä päivystykseen.

Helsingissä HUS etsii 18–64-vuotiaita laulajia lääketieteelliseen tutkimukseen kortisonilääkityksen vaikutuksista äänioireiden paranemiseen. Kortisonia käytetään kurkunpäätulehduksessa, mutta tutkimustieto siihen liittyen on vielä vähäistä. Lisätietoja tutkimuksesta saa HUS:n sivuilta.