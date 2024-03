Applen puhelimen voi pian ladata androidin laturilla

Suomi on hyväksynyt EU:n direktiivin samanlaisista latureista. Muutos astuu voimaan älypuhelinten, tablettien ja digikameroiden osalta kuluvan vuoden lopussa.

– Tulevaisuudessa useimpiin mobiililaitteisiin sopii sama laturi. On jo aika, että helpotamme kuluttajien arkea ja setvimme johtoviidakkoa, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvosto antoi asetuksen direktiivin tuomisesta kansalliseen lainsäädäntöön keskiviikkona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikissa EU-maissa myytävissä älypuhelimissa, tableteissa ja digikameroissa on oltava C-USB-tyyppinen latausliitin. Muutos koskee myös Applen tuotteita. Applen laitteissa on toistaiseksi toisenlainen, Lightning-niminen latausliitäntä, joka edellyttää omanlaisensa laturin.

Käytännössä Apple joutuu siis jatkossa myymään EU:ssa iPhoneja ja iPadeja, joita voi ladata samalla laturilla kuin uusimpia android-puhelimia. Apple on vastustanut direktiiviä varoittaen, että siitä koituu elektronista jätettä vaikka direktiivin tarkoitus on nimenomaan vähentää sitä samalla, kun on tarkoitus helpottaa kuluttajien elämää.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan lakimuutosten kanssa samanaikaisesti 28. joulukuuta 2024. Keväästä 2026 alkaen tämä velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita.