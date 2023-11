Apple joutui Kuluttaja-lehden mustalle listalle

Apple on lisätty Kuluttaja-lehden mustalle listalle. Lehden mukaan syynä on se, että yhtiö on usein jättänyt noudattamatta kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Kuluttaja-lehden mukaan kuluttajariitalautakunnassa on vuosien 2006-2019 aikana ollut yhteensä 12 riita-asiaa, joissa kuluttajariitalautakunta on suosittanut hyvityksen maksamista kuluttajalle. Yhtiö on noudattanut suositusta vain kolmessa edellä mainituista tapauksista.

Riita-asiat ovat koskeneet muun muassa puhelinten ja tietokoneiden kauppaa sekä vikaantuneiden laitteiden korjauskustannuksia. Joissain tapauksissa hyvitysvastuussa ovat Applen lisäksi olleet laitteen myyjä tai huoltoliike.

Kuluttaja-lehden mustalle listalle joutuvat yritykset ovat sellaisia, jotka eivät ole noudattaneet kuluttajariitalautakunnan suosituksia virheiden hyvittämisestä kuluttajalle. Lehti kehottaa välttämään asiointia listalla olevien yritysten kanssa.