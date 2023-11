Antti Lindtman: Taantuman kynnyksellä ei ole varaa vastakkainasetteluun

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kehottaa hallitusta kutsumaan työmarkkinaosapuolet neuvotteluihin ja keskittymään Suomen kannalta tärkeisiin ”kasvun kysymyksiin”. Lindtman esitteli lauantaina SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Tampereella ”Kättä päälle-sopimukseksi” kutsumansa ohjelman vastauksena Suomen haasteisiin.

– Kättä päälle -sopimuksen ytimessä on tasapaino. Kokonaisuuden pitää olla tasapainoinen niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta. Valtio puolestaan voi luoda sopimisen kannusteita molemmille osapuolille, Lindtman sanoi.

Petteri Orpon (kok.) hallitusta Lindtman arvosteli ”yksipuolisuudesta”.

– Pääministeri Orpo: esitän, että ohjaatte Suomen takaisin kasvun tielle, pois edessä olevasta vastakkainasettelun kierteestä, koska tässä tilanteessa, taantuman kynnyksellä, Suomella ei ole siihen varaa.

Lindtmanin hahmottelema sopimus koostuu viidestä elementistä. Suomen on Lindtmanin mukaan ensinnäkin panostettava osaamiseen ja kasvatettava korkeakoulujen aloituspaikkoja. Toisena elementtinä on työperäinen maahanmuutto, kolmantena taas TKI-panostukset. Neljäntenä elementtinä Lindtman esittää rakennusalan tukipakettia.

– Asuntorakentaminen on laskemassa alimmalle tasolle sitten vuoden 1948 – siis vuoden 1948. Nostokurjesta on tullut uhanalainen laji kaupunkikuvassa. Jos ahdinkoon ei reagoida riittävän voimakkaasti, on edessä konkursseja, työttömyyttä, asuntopula ja vaikeuksia työvoiman liikkuvuuteen.

– Tehdään rakennusalan tukipaketti: otetaan käyttöön määräaikainen ensiasunnon ostajan korkovähennys, ulotetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöissä asuville ja hyödynnetään ARAa paremmin, Lindtman sanoi.

Hallitusta Lindtman kritisoi ”ideologisista toimista”.

– Viides elementti on luopuminen työelämäheikennyksistä. Tasapaino kättä päälle -sopimukseen löytyy vain, jos hallitus on valmis arvioimaan uudelleen yksipuolisia suunnitelmiaan. Hallituksen pitää ottaa pois pöydältä ideologiset toimet, joilla ei edes ole työllisyysvaikutuksia tai valtion taloutta vahvistavaa vaikutusta. Vain näin toimimalla voidaan luoda aito neuvotteluasema.

Puheessaan Lindtman kommentoi myös itärajan ajankohtaista tilannetta. Hän esitti Rajavartiolaitoksen rahoituksen lisäämistä sekä kehotti Suomea aktiivisuuteen EU:n maahanmuuttopaketin läpiviemisessä. Suomen ei myöskään kannata jäädä odottelemaan rajamenettelyn säätämistä vasta EU:n niin edellyttäessä, Lindtman linjasi.

– Tässä asiassa on järkevää olla etunojassa ja säätää rajamenettely jo nyt käytettäväksi tilanteen niin vaatiessa. Kannustan hallitusta tässä asiassa huolelliseen, mutta ripeään etenemiseen.