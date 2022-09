Antti Kurvisen EU-puheille kovaa arvostelua: Ministeri imuroi laukaukset sisään

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo ihmettelee tiedotteessaan maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk.) kertomaa maalivahdin pelipaikkaansa Suomen EU-edunvalvonnassa.

Kurvinen kertoi aiemmin tällä viikolla Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa hänellä olevan kansainvälisessä vaikuttamisessa ” maalivahdin rooli, tehtävänä on ottaa palloja kiinni puolustustaistelussa”.

Kurvinen harmittelee haastattelussa tehtäväänsä ja kertoi pitävänsä yhtenä tärkeimpänä tehtävänään EU:n metsävaikuttamista:

– Että pystytään torjumaan vaaralliset ja suomalaista metsätaloutta uhkaavat aloitteet ja vaikuttamaan niihin niin, että pohjoismaisen metsätalouden harjoittaminen on jatkossakin mahdollista.

Edustaja Sankelo kritisoi Kurvisen paikkavalintaa kansainvälisessä vaikuttamisessa:

– Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen on valinnut väärän paikan EU-edunvalvonnan kentällä. Maalivahti on pelaaja, joka pelastaa mitä pelastettavissa on. Ei Suomen EU-edunvalvontaa näin kuulu tehdä, vaan työskennellä koko vaikuttamisen pelikentällä aktiivisesti.

Sankelon mukaan ”EU:n ennallistamisesitysten järkeistämisessä ei auta, että maa- ja metsätalousministeri Kurvinen imuroi laukaukset sisään”:

– Mikä estää tekemästä aloitteita ja viemästä niitä voimallisesti eteenpäin? Näin soisi toimittavan niin Suomen hallituksen sisällä, muista jäsenmaista kumppaneita hakien kuin Brysselin pöydissäkin.

Sankelo sanoo eripuraisen hallituksen menettäneen otteensa EU-vaikuttamisessa ja maa- ja metsätalouden edunvalvonnassa.

Komissio julkaisi kesällä luonnoksen luonnon ennallistamisasetuksesta, joka Sankelon mukaan on Suomelle kohtuuton ja tulisi hylätä heti. Suomen maapinta-alasta jopa miljoonia hehtaareita kuuluisi suunnitelmissa ennallistamistoimenpiteiden piiriin.

– Tarvitsemme kestävää kasvua, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Suomen maita ja metsiä ei voida museoida, vaan luonnonhoitoa voidaan vaikuttavasti tehdä osana aktiivista maa- ja metsätaloutta, Sankelo sanoo.