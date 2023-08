Antti Kurvinen: Keskusta on valmis ”reiluihin” työmarkkinauudistuksiin

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen arvostelee hallitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvasta kustannusten kasvun hillinnästä ja säästöistä.

– Sotesta ollaan säästämässä puolitoista miljardia. Tämä on karmeaa kyytiä maakunnissa, kun hyvinvointialueilla on jo nyt taloudellista vajetta. Hallituksen linja tulee keskittämään vanhus- ja terveyspalvelut. Ikääntyvät suomalaiset kärsivät erityisesti. Eettisesti ja perustuslaillisestikin on kyseenalaista, että hallitus aikoo lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa, Kurvinen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella pitämäässään puheessa.

Kurvinen toivoi puheessaan, että SMP:n eli Maaseudun Puolueen”perintö näkyisi siinä”, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) budjetissa ei romuteta lähipalveluja etenkään maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkiä.

– Pitää muistaa, että lähi- ja peruspalvelut – vanhustenhoito, terveydenhuolto, koulutus – ovat olleet suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon tae. Ne ovat pitäneet Suomea ehjänä ja koossa. Palvelujen keskittäminen voimistaisi maamme sosiaalista, alueellista ja henkistä kahtiajakoa. Lähipalveluja ei pitäisi leikata myöskään kasvukeskusten lähiöissä, sillä se pahentaisi kahtiajakoa terveyseroissa ja hyvinvoinnissa.

– Kuitenkin myös keskustan mielestä säästöjä tulee tehdä. Vaaliohjelmassa linjasimme, että leikkaisimme n. 2,5 miljardia hallituksen 4 miljardin sijaan. Lisäksi emme kohdentaisi leikkauksia sote-palveluihin. Keskusta on valmis reiluihin työmarkkinauudistuksiin, joilla Suomen työelämästä tehdään kilpailukykyisempää ja joustavampaa.

Keskustasta tulee Kurvisen mukaan tukea hallitukselle, jos esitykset puolueen mielestä ovat Suomen kannalta oikeita.

– Keskustan eduskuntaryhmä ei tule oppositiossa vastustamaan vastustamisen vuoksi.

Kurvinen otti puheessaan kantaa myös ajankohtaiseen rasismi-keskusteluun.

– Keskustan linja on, että ihmisarvo on jakamaton ja että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. Mielestämme Suomessa ei saa olla minkäänlaista sijaa rasismille. Emme kuitenkaan ole sinisilmäisiä maahanmuuton ongelmille.

– Sanon erittäin panokkaasti, että on kaksi täysin eri asiaa: olla maahanmuuttokriittinen tai olla rasisti.