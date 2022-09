Antti Häkkäsen mukaan Suomen pitää varautua levottomuuksiin Venäjällä

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan Suomen on varauduttava siihen, että presidentti Vladimir Putinin julistama osittainen liikekannallepano voi aiheuttaa levottomuutta Venäjällä.

Häkkäsen mukaan on mahdollista, että venäläiset asevelvolliset yrittävät paeta Suomeen.

– Sellainen mahdollisuus on, kuinka todennäköistä se on, sitä on vielä vähän vaikea arvailla, mutta olisi täysin sinisilmäistä, jos [pääministerin Sanna] Marinin hallitus ei viimeistään nyt ryhtyisi varautumaan tähän asiaan.

– Tekemällä realistisia, koviakin varautumisen järjestelyjä sekä tekemällä myös tarvittavat lait valmiiksi, jotta kyetään pitämään tarvittaessa Suomen rajaturvallisuus ja sisäinen turvallisuus hallinnassa, Häkkänen sanoo Verkkouutisille.

”Hallituksen herättävä”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan presidentti Putin on ottanut ison riskin, kun Venäjä lähettää Ukrainan rintamalle palkkasotilaiden lisäksi myös siviilejä. Venäjä voi Häkkäsen mukaan yrittää saada myös ulkomailla asuvia kansalaisiaan liittymään sotaansa.

– Kansalaisuuteen liittyvät kysymykset pitää ottaa huomioon ja niihin pitää varautua. Toivon, että Marin herää tähän ja hallitus varautuu tähän realistisesti, ettei tule tilanne, että Suomessa syntyy ongelma, jota ei kyetä hoitamaan.

– Ennakkoon varautuminen edellyttää, että tarvittaessa säädetään uusia lakeja, joilla voidaan hoitaa näitä ongelmia. Nyt olisi syytä käyttää enemmän sellaista realistista kuin idealistista otetta näissä rajaturvallisuuteen ja viisumeihin liittyvissä asioissa, Häkkänen sanoo.

”Lomailu ei ole ihmisoikeus”

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan Suomen on lopetettava viisumien myöntäminen venäläisille turisteille ja mitätöidä voimassa olevat viisumit.

– Ei lomailu ole mikään ihmisoikeus eikä viisumeita pidä katsoa sellaisen rauhan ja normaalin ajan juristin silmälasien läpi vaan tässä pitää ymmärtää tämä iso turvallisuuspoliittinen tilanne.

– Venäjä pyrkii välttämään sitä, että tavallinen keskiluokka joutuu [Ukrainan] rintamalle, koska keskiluokan tyytyväisyys on keskeinen asia Putinin vallassa pysymisen kannalta ja se on myös viisumiasian ytimessä, Häkkänen sanoo.

Presidentti Putin totesi keskiviikon puheessaan, että Venäjä on valmis puolustamaan maataan ja kansalaisiaan kaikin keinoin. Tämän on tulkittu viittaavan ydinaseiden käyttöön.

Antti Häkkäsen mukaan Venäjän uhkailuista huolimatta Suomen on lisättävä aseellista ja taloudellista apua Ukrainalle.

– Pelottelun edessä ei kannata hätääntyä. Ukrainan on voitettava tämä sota ja Venäjän on hävittävä tämä sota. Suomen kannattaa jatkaa ja lisätä avun antamista, Häkkänen toteaa.