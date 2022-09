Antti Häkkänen: Moskova käyttää hyväksi Euroopan sinisilmäisyyttä

Eduskunnan puolustusvaliokunnan uuden puheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomen ja Euroopan on käytävä läpi kaikki riippuvuudet autoritaarisista maista.

– Ulkoinen turvallisuus ei välttämättä ole pelkkää kovaa puolustusta vaan se edellyttää, että me katsomme läpi kaikki meidän alttiudet vieraan vallan painostukselle aina rajaturvallisuudesta lähtien, Häkkänen sanoo Verkkouutisille.

Antti Häkkäsen mukaan Euroopan energiakriisi johtuu siitä, että Venäjä käyttää hyväkseen Euroopan sinisilmäisyyttä.

– Meillä on ollut pitkään Euroopassa ajatuksena, että mitä lähemmin maat integroidaan toisiinsa taloudellisesti, sitä turvallisempaa tällä mantereella on. Euroopan unionin maiden osalta tämä on toteutunut, mutta Venäjän osalta tämä epäonnistui lähes täydellisesti.

– Siinä kävikin niin, että Euroopan maat tulivat riippuvaiseksi Venäjästä ja nyt Venäjä pystyy käymään sotaa ja heiluttamaan Eurooppaa, Häkkänen sanoo.

Venäjä yrittää kiristää Eurooppaa maakaasun toimitusten avulla. Häkkäsen mukaan on erittäin tärkeää, että länsi pysyy yhtenäisenä ja jatkaa Ukrainan tukemista.

– Nyt kannattaa ihan jokaisen poliitikon ja kansalaisen asennoitua niin, että läntisen rintaman yhtenäisyys ja EU:n toimintakyky säilyvät tämän vaikean talven yli.

– Tässä punnitaan, kuinka paljon länsi on valmis puolustamaan ukrainalaisten vapautta ja sitä kautta torjumaan Venäjän myöhemmät aggressiot Eurooppaa kohtaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen valittiin eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi perjantaina. Hän seuraa tehtävässä puolueen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.

Antti Häkkäsen mukaan syksyn tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että Suomen Nato-jäsenyys toteutuu. Tähän mennessä 24 maata on ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemukset.

– Nyt tärkeintä on se, että hoidetaan tämä jäsenyyden prosessi loppuun. Neuvottelut ovat tiukassa vaiheessa, pyritään saamaan se valmiiksi, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan syksyllä pitää myös aloittaa keskustelu siitä, millaista politiikkaa Suomi ajaa Naton sisällä. Osalla puolustusliiton jäsenistä on hyvin erilaiset turvallisuusintressit.

– Pitää valita sellainen linja, joka vahvistaa parhaiten juuri Suomen turvallisuutta ja pitää olla aika tinkimätön siinä, millainen politiikka vahvistaa Naton sisällä juuri Suomen turvallisuutta, Häkkänen toteaa.