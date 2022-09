Antti Häkkänen: SDP aloitti rajun velkapolitiikan jo ennen kriisejä

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan hallituspuolueet eivät ota velkaantumista vakavasti. Hän vaatii hallituspuolueita sitoutumaan velkaantumisen lopettamiseen ja ehdottaa parlamentaarista sopimusta velkaantumisen taittamiseksi.

– Suomi ajaa päin seinää demareiden talouspolitiikalla. Hallituspuolueet väittävät, että Suomen on pakko elää pysyvästi velaksi. Kyllä suomalaiset näkevät, että tämä politiikka rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan. Nyt pääministeri selittelee vaalibudjettiaan väittämällä, että olisimme sotataloudessa. Ei Suomi ole sodassa. Täysin edesvastuutonta, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

– On hienoa, jos SDP nyt tunnustaa velkavetoisen talouspolitiikan ongelmat. Mutta eikö pääministeripuolueen pitäisi jo ryhtyä jotain tekemäänkin? Sivusta huutelu ei oikein sovi silloin kun on itse vastuussa maan taloudesta. Yhdestäkään kokoomuksen säästökeinosta ei kannata irvailla niin kauan, kun oma politiikka perustuu lähes 10 miljardin holtittomaan velanottoon, Häkkänen huomauttaa.

Kansanedustajan mukaan Suomi päätti aloittaa velkaantumisen kasvattamisen jo ennen koronakriisin alkamista.

– Rinteen hallitus perusti koko ohjelmansa jo ennen mitään kriisejä vuonna 2019 pysyvän velkaantumisen varaan. Kriisivuosien tuet ovat kertaluonteisia ja järkeviä, mutta velkavetoinen talouspolitiikan pysyvä perusta ei ole järkevä. Sanna Marinin (sd.) ja Annika Saarikon (kesk.) kriisiperustelut velkakierteelle ontuvat pahasti. Jokaisen hyvinvointiyhteiskunnan ystävän pitäisi ymmärtää, että Suomea pitää rakentaa työnteon ja yritystoiminnan varaan, Häkkänen muistuttaa.

Antti Häkkäsen mukaan hyvinvointipalveluiden turvaaminen tarkoittaa kohtuullista menomalttia usean vuoden ajalta ja mittavia rakenteellisia uudistuksia. Julkista taloutta tulisi hänen mukaansa sopeuttaa noin kymmenellä miljardilla eurolla, jotta Suomi ei ajaudu hallitsemattomaan velkakierteeseen.

– Pitkällä aikavälillä tarvitaan ennen kaikkea kasvua ja työtä. Kasvua saamme kokoomuksen kasvun kaavalla. Kokoomus on esittänyt laajan joukon työllisyyttä ja kasvua lisääviä toimenpiteitä. Työmarkkinoiden vapauden lisääminen ja kannustinloukkujen purkaminen on välttämätöntä. Julkisella sektorilla tarvitaan tuottavuuskasvua, siis vähemmästä tulee saada yhtä paljon tai enemmän, Häkkänen sanoo.

Kokoomus tulee Häkkäsen mukaan esittämään oman vaihtoehtobudjettinsa loppuvuodesta ja se tulee sisältämään myös säästölistoja. Hän pitää vastuunpakoiluna väitteitä siitä, että Suomi ei voi tehdä mitään velkakierteelleen.

– Saarikko ja Marin antavat nyt ymmärtää, että jokainen menolisäys on arvovalinta ja velkakierrettä on pakko pahentaa. Näinhän asia ei ole. Pienen Suomen pitää laittaa omat asiansa kuntoon, aivan kuten muut pohjoismaat ovat jo tehneet. Kokoomus on esittänyt joka vuosi oman vaihtoehtobudjetin, joka on sisältänyt kasvua ja työllisyyttä vauhdittavia keinoja, mutta myös säästöjä. Esimeriksi viime vuonna menosäästöjä esitettiin lähes kaksi miljardia euroa ja samalla työllisyyspäätöksiä yli 100 000 työllisen verran. Miten tämä voi olla joka vuosi uutinen hallituspuolueille, Häkkänen kysyy.

– Budjetti tulee käydä rivi riviltä läpi. Menojen kasvua voidaan taittaa nopeastikin esimerkiksi etuusjärjestelmää uudistamalla, toteuttamalla valtiohallinnon tuottavuusohjelman ja leikkaamalla yritystukia. Listan voi lukea viime vuoden ohjelmasta. Tänä vuonna tulee päivitetty lista, kokoomusedustaja sanoo.

Antti Häkkänen nostaa esiin talouspolitiikan arviointineuvoston ehdotuksen uudesta talouspolitiikan ankkurista. Hän ehdottaa, että myös hallituspuolueet sitoutuisivat pitkäjänteiseen Suomen kuntoon laittamiseen.

– Kokoomus ehdottaa parlamentaarista sopimusta talouden kokoon suhteutetusta vuosittaisesta sopeuttamisesta. Vaadin demareilta suoraa vastausta. Aikooko SDP jatkaa ikuista velkaantumista vai haluaako se säilyttää edes nykyisen laajuiset palvelut? Onko SDP valmis sitoutumaan parlamentaariseen sopimukseen velkaantumisen lopettamiseksi ja hyvinvointipalveluiden pelastamiseksi, Häkkänen kysyy.