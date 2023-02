Antti Häkkänen: Nykyisistä väylistä pidettävä parempaa huolta

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mukaan puolue kannattaa koko Suomen huomioimista liikennepolitiikassa.

Häkkäsen mukaan sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet mahdollistavat yrittäjyyden ja arjen elinvoiman edellytyksiä koko maassa.

– Olennaista on pitää nykyisistä väylistä parempaa huolta. Korjausvelka on päästetty kasvamaan tällä vaalikaudella. Ensi vaalikaudella tiestön kuntoa on määrätietoisesti ryhdyttävä parantamaan, Häkkänen toteaa Facebookissa.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan mukaan suuret raidehankkeet ovat pitkän aikavälin hankkeita, jotka hyödyttävät koko maata. Sen vuoksi hankkeille on mahdotonta laskea lyhyen aikavälin liiketaloudellista kannattavuutta.

Häkkäsen mukaan tilanne on sama “tiettyjen kaupunkiseutujen lentoliikenteen osalta”.

– Saavutettavuus on alueiden elinvoiman kannalta ratkaisevan tärkeää. Lentoliikenne voi olla tappiollista, mutta sillä saatetaan edistää merkittävää yritystoimintaa ja koko maan kannalta tärkeää talouskasvua.

– Liikennepolitiikkaa pitää tehdä suunnitelmallisesti, eurot käyttää järkevästi ja katsoa kokonaishyötyä koko Suomelle, Häkkänen kirjoittaa.

