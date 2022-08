Antti Häkkänen: Ministerit jopa itse ihmettelevät, miksi hallitus ei tee mitään

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan hallituksella on vastuu ja valta korjata vanhustenhuollon ja terveyspalveluiden kriisi.

– Tilanne palveluissa on vakava. Hoiva ja hoito ovat vaarantuneet. Huoli tilanteesta on puolueiden yhteinen. Silti vastuu ja valta korjauksille on hallituksella, Häkkänen kirjoittaa Facebookissa.

Kokoomus päätti tehdä välikysymyksen vanhustenhuollon ja terveyspalveluiden tilanteesta puoluejohdon kesäkokouksessa Ahvenanmaalla.

Antti Häkkäsen mukaan kokoomus esitti jo 3,5 vuotta sitten, että hoitajamitoitus ei yksin korjaa mitään vaan rinnalle tarvitaan laaja joukko toimenpiteitä.

– Vaalikautta on nyt kulunut jo 3,5 vuotta, mutta hallitus ei ole ryhtynyt näihin korjausliikkeisiin. Tilanne on pahentunut hallituksen tekemättömyyden vuoksi. 3,5 vuotta on nyt kulunut ja palvelut ovat kriisiytyneet.

– Hallituksen ministerit ovat jopa itse julkisuudessa ihmetelleet, miksi hallitus ei tee mitään, Häkkänen toteaa.

Häkkäsen mukaan puolue haastaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja koko hallituksen esittämään hallituksen toimenpiteet ja linjan.

– Kriisi syvenee päivä päivältä. Nyt kaivataan linjaa ja johtamista. Eduskunta arvio tuon vastauksen jälkeen Marinin hallituksen luottamuksen.