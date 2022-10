Antti Häkkänen: Jos rajan yli tulee tuhansia, taustoja on mahdoton selvittää

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) korostaa, että Suomessa on varauduttava edelleenkin suurimittaiseen väestön liikehdintään itärajan yli.

– Nyt tilanne on hallinnassa, mutta suurimittaisessa väestön liikehdinnässä, silloin pitää tehdä ihan erilaisia toimenpiteitä, itärajalla maanantaina vieraillut Häkkänen sanoo Verkkouutisten Puheenaihe-videohaastattelussa.

Hallitus päätti viime viikolla rajoittaa merkittävästi venäläisten maahantuloa itärajan yli. Käytännössä venäläisten turistien tulo pysähtyi kokonaan. Itärajan yli Suomeen voi tulla edelleen tietyistä erityissyistä.

– Tosiasiahan on se, että jos suuressa mittakaavassa tulee väkeä rajan yli, puhutaan vaikka tuhansittain päivässä, silloin on aika mahdotonta selvittää kaikkien ihmisten taustoja, huomauttaa Häkkänen.

Häkkäsen mukaan on ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon ja eduskunnankin käsissä arvioida, tarvitaanko jatkossa lisätoimenpiteitä.

– Nythän eri arvioiden mukaan kymmenillä tuhansilla, jopa ehkä sadalla tuhannella venäläläisellä on tietynlainen maassaolo-oikeus viisumien tai muiden myötä tällä hetkellä. Jossain vaiheessa ne oleskelu-oikeudet loppuvat ja mitä sitten sen osalta tehdään. Tämä on aikamoinen arviointikysymys.

Yksittäisten venäläisten sijaan Häkkänen nostaa esiin ison kuvan. Venäjän julkituomat näkemykset omien kansalaistensa suojelemisesta vieraiden valtioiden alueilla. Tässä piilee turvallisuusriski.

– Kyse on siitä, että Venäjä käyttää kaikkia keinoja tällä hetkellä horjuttaakseen naapurivaltioitaan ja väestökysymykset on yksi asia, jota Venäjä on täysimittaisesti käyttänyt.