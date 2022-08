Antti Häkkänen: Budjettiriihi viimeinen mahdollisuus

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mukaan keskiviikkona alkava budjettiriihi on hallituksen viimeinen mahdollisuus muuttaa talouspolitiikan suuntaa.

– Suomi on pysyvästi velkakierteessä ja työllisyyspäätökset ovat pääosin tekemättä. Suunnan voi muuttaa, jos tahtoa on. Huomenna alkavassa budjettiriihessä on [pääministeri Sanna] Marinin (sd.) hallituksen viimeinen mahdollisuus, Häkkänen kirjoittaa Facebookissa.

Energian hintojen nousuun liittyvien paineiden lisäksi hallituksen pitäisi Häkkäsen mukaan hoitaa myös Suomen talouden perusta terveeksi.

– Muuten hyvinvointimme ja elintasomme murenevat päivä päivältä. Kokoomukselta tulee tukea, jos suuntaa ryhdytään oikaisemaan. Nykymenolla ei voida jatkaa, Häkkänen toteaa.