Antony Blinken: Ydinaseen käytön seuraukset välitetty Vladimir Putinille

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi CNN:n mukaan myöhään keskiviikkona, mitä seurauksia Venäjälle koituu, jos se käyttää ydinasetta sodassa Ukrainaa vastaan, on välitetty Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

– Olemme myös kommunikoineet suoraan ja erittäin selkeästi venäläisille, presidentti Putinille seurauksista, ulkoministeri sanoi.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon viranomaiset kertovat, että Moskovaa on varoitettu korkeimmalla tasolla ydinaseen käytön seurauksista, mutta Blinkenin toteamus on ensimmäinen selkeä maininta siitä, että viesti on välitetty Putinille itselleen.

Blinken myös tuomitsi Venäjän viimeisimmän väitteen, jonka mukaan Ukraina harkitsisi likaisen pommin käyttöä ”keksinnöksi ja asiaksi, joka on myös ydinvoimavaltiolta vastuuttomuuden huippu”.

Hän sanoi, että Yhdysvallat on kommunikoinut suoraan venäläisten kanssa ”sen yrittäessä käyttää tätä väärää väitettä tekosyynä kaikenlaiselle eskalaatiolle”.

– Syy, miksi tämä syytös huolestuttaa meitä on se, että Venäjällä on kokemusta projisoinnista, toisin sanoen syyttämisestä toisia tekemisistä, mitä he itse ovat tehneet tai aikovat tehdä, Blinken sanoi.

Blinken toisti jälleen, että Yhdysvallat seuraa Kremlin ydinsapelin kalistelua erittäin tarkasti.