Annika Saarikko keskustan kannatusluvuista: Raadollista

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan tuorein puoluekannatusmittaus on raadollinen osoitus siitä, että keskusta on menettänyt suomalaisten luottamusta.

Tänään julkaistun Ylen puoluekannatusmittauksen mukaan keskustan kannatus on pudonnut yhdeksään prosenttiin. Kyseessä on puolueen kaikkien aikojen heikoin kannatusmittaus ja samalla ensimmäinen kerta, kun puolueen kannatus putoaa alle kymmenen prosentin.

– Takana on vaikeat hallitusyhteistyön viikot. Keskusta on joutunut olemaan tiukkana puolustaaksemme omia arvojamme. Emme kiistoja toivo, emme niistä nauti, emmekä niistä ajattele hyötyvämme. Negatiivinen julkisuus on hinta, jonka joutuu maksamaan kantansa puolustamisesta. Ei meillä ole ollut harhakuvitelmia asiassa, Saarikko kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Heikoista kannatusluvuista huolimatta Saarikko korostaa, että keskusta ei ole antamassa periksi. Hän myös kertoo kutsuneensa puolueen eduskuntavaaliehdokkaat sekä keskustapiirien johdon keskustelemaan kanssaan puolueen tilanteesta etäyhteyksin.

– Keskusta on ihmisiä varten. Voimistuaksemme tarvitsemme suomalaisten tukea. Yhteys välillämme pitää palauttaa, Saarikko linjaa.

