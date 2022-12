HS:n kyselyn mukaan keskusta suurin syypää hallituksen vaikeuksiin

Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan suomalaisista 38 prosenttia on sitä mieltä, että hallituksen vaikeudet ovat ensisijaisesti hallituspuolue keskustan syytä.

Toiseksi suosituin vastausvaihtoehto oli ”kaikkien yhdessä”, jonka valitsi 20 prosenttia vastaajista. Kahden prosentin mielestä syypää ei ole yksikään puolue.

Vihreiden syytä vaikeudet ovat 12 prosentin mielestä ja SDP:n syytä 11 prosentin mielestä. Juuri kukaan ei ajatellut ensisijaisen syypään olevan vasemmistoliitto tai RKP.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien ylivoimaisen enemmistön mielestä syy on keskustan. Keskustan kannattajat taas ajattelivat useimmiten syyllisen olevan kaikki yhdessä, vihreiden tai SDP:n.

Suurin osa suomalaisista, 61 prosenttia, toivoo hallituksen jatkavan työtään luottamuspulasta huolimatta. Hallituksen kaatumista toivoo 24 prosenttia eli noin neljäsosa kansasta. 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Enemmistö suomalaisista luottaa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita hallituskauden loppuun asti. Luottavaisia on 55 prosenttia kansalaisista. Hallituksen kykyyn ei luota 32 prosenttia suomalaisista. Vastaajista 13 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Tutkimusaineisto on koottu Kantar Publicin käyttämässä Kanava-internetpaneelissa 2.–7. joulukuuta 2022. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 029. Otos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla enimmillään noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.