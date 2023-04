Annika Saarikko jatkaa keskustan johdossa

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko jatkaa puolueensa johdossa. Hän on sitoutunut jatkamaan tehtävässä myös kesän 2024 puoluekokouksen jälkeen. ”Siivoushommia” puolueesta kuitenkin Saarikon mukaan löytyy.

Helsingissä tänään lauantaina kokoontunut keskustan puoluevaltuuston kokous alkoi tuttuun tapaan puheenjohtajan puheella. Annika Saarikko aloitti puheenvuoronsa toteamalla eduskuntavaalituloksen olleen hänelle ja puolueelle ”valtava pettymys.”

Hän ensinnäkin kertasi kuinka keskusta on ollut 2000-luvulla 16 vuotta hallituksessa. Tämä on tehnyt puolueesta ”vastuunkantajan.” Hallitusvuosille on kuitenkin puheenjohtajan mukaan kääntöpuolensa.

– Jäljellä on haalea ympäripyöreä kuva keskustasta, Saarikko tunnusti.

Saarikko myös kertoi tuntemuksiaan juuri päättyneen hallituskauden osalta. Hänen mukaansa vuosikymmeniä hyväksi todettu punamulta ei tällä kertaa osoittautunutkaan hyväksi vaihtoehdoksi. Vihervasemmistolaiseen hallitukseen menoa Saarikko katsoo nyt kriittisin silmin.

– Ei olisi varmasti kannattanut mennä hallitukseen.

Puheenjohtajan mukaan keskusta on viime vuodet leimautunut ”vihervasemmiston pönkäpuolueeksi.” Vaikka näin ei hänen mukaansa tosiasiassa olisikaan, ei mielikuville mahda mitään.

– Niin on miltä näyttää.

Kuluneista vuosista ja vaalitappiosta huolimatta Saarikko on sitoutunut luotsaamaan keskustaa myös jatkossa. Hän toteaa nyt olevan ”siivoustalkoiden aika.”

– Me emme luovuta, emme tietenkään, Saarikko painotti.