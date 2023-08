Annika Saarikko: Koko eduskunta voisi tukea hallituksen rasisminvastaista tiedonantoa

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esittää, että koko eduskunta voisi tukea hallituksen tulevaa rasisminvastaista tiedonantoa.

– Kyllä, kuulitte oikein. Jos – paino sanalla jos – tiedonanto on sisällöltään linjakas, selkeä ja jos kaikki ministerit ovat siihen sitoutuneita – minusta tiedonantoa pitäisi koko eduskunnan tukea. Tämä on ehdotukseni, Saarikko sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella pitämässään puheessa.

– Se olisi kaivattu viesti Suomesta maailmalle – maineessa on nyt säröjä. Yhteinen viesti eduskunnasta olisi myös tärkein mahdollinen ennen kaikkea niille muualta tulleille maassamme asuville ihmisille, joille rasismi on arkipäivää.

Saarikon mukaan on kuitenkin ”väkevän oireellista, totta kai, että rasismin vastaisuutta pitää erikseen todistella, kuulla aiheesta sata asiantuntijaa ja diskuteerata viikkotolkulla”.

– Keskustalle ei asiassa ole mitään epäselvää. Me vastustamme kaikkia ääriliikkeitä ja kunnioitamme ihmisyyttä, ja ne taistelemme rasismia vastaan. Ehdotukseni siitä, että kaikki puolueet allekirjoittaisivat uudelleen rasisminvastaisen julistuksen,edellisestä on jo vuosia aikaa, on tehty tosimielellä ja se on yhä voimassa.

Saarikon mukaan syysistuntokauden alussa ”hallituksella on tilaisuus osoittaa, onko siitä johtamaan Suomea”.