Anna-Maja Henrikssonin mukaan talousongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja

Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden eli kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina yhteiseen tiedotustilaisuuteen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi työryhmien päässeen kuluvalla viikolla hyvin vauhtiin. Hän painotti, että Säätytalolla pyritään kuulemaan asiantuntijoita mahdollisimman laajasti.

– Päätöksenteko on aina hyvä perustaa tieteeseen ja tutkittuun tietoon, mutta se ei aina riitä, vaan tarvitaan myös muita näkemyksiä, Anna-Maja Henriksson totesi.

Hänen mukaansa hallitusneuvotteluita käydään Suomen kannalta erittäin haasteellisessa tilanteessa, sillä taloudellisiin ja muihin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja.

– On keinoja päästä eteenpäin ja saada talouskasvua aikaan. Tässä maassa on valtavasti vahvuuksia, ja niitä pitää hyödyntää. Katson, että todellinen työ alkaa nyt, joten tulevista viikoista tulee työntäyteisiä. On aivan selvää, että eri asioissa on eri näkemyksiä, joten niitä pitää sitten sovittaa yhteen, Henriksson sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi ryhmien kuulemisissa tulleen esille monia uusia ideoita. Osa työryhmistä on päässyt jo työstämään luonnostekstejä.

– On paljon asioita, jotka yhdistävät tätä nelikkoa. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen, työllisyys ja se, että yrittäminen on jatkossakin kannustavaa – nämä ovat olennaisia asioita, Essayah totesi.

Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan puheenjohtajapöydässä ei ole toistaiseksi ollut ratkaistavana suuria ongelmia. Puheenjohtajat kertoivat keskustelleensa kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps.) Yleä koskeneista sosiaalisen median julkaisuista. Riikka Purra arveli keskustelun olevan seurausta siitä, että useat puolueet ovat ilmoittaneet halunsa tarkastella Ylen rahoitusta. Journalistiseen sisältöön ei hänen mukaansa aiota puuttua.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi puoluejohtajien kunnioittavan sitä, että varsinaiset neuvottelut käydään Säätytalolla eikä sosiaalisessa mediassa.

– On ihan normaalia, että jokainen käyttää tervettä harkintaa sosiaalisessa mediassa. Jos tulee ylilyöntejä, niin ne käsitellään ja niistä yritetään viisastua, Orpo sanoi.