Anna-Maja Henriksson: Vaikeissa kysymyksissä ei ole kiertotietä

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson uskoo, että ”jokainen puheenjohtaja tässä talossa tietää, että kaikkea, mitä itse ja oma puolue haluaa, ei tule toteutumaan”. Henriksson kommentoi tiistaina aamulla toimittajille neuvottelutilannetta Säätytalolla, jossa keskitytään lähipäivät vain maahanmuutto- ja ilmastokysymysten ratkomiseen.

Henriksson korosti, että Rkp:n näkökulmasta tärkeää on saada aikaiseksi ”kokonaisuus, joka on Suomelle hyvä” ja maahan toimiva hallitus. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluvat osana myös maahanmuutto- ja ilmastoasiat.

Henrikssonin mukaan ”jää nähtäväksi”, miten vaikeiksi neuvottelut muodostuvat liittyen maahanmuuttoon ja ilmastoasioihin, joissa etenkin perussuomalaisilla on täysin vastakkaisia kantoja. Henrikssonin mukaan puheenjohtajapöydässä ei ole itse asiakysymyksistä keskusteltu.

Kysymykseen, minkälainen valmius Rkp:lla on liikkua omista kynnyskysymyksistään, Henriksson vastasi näin:

– Ensinhän meidän täytyy katsoa, mitä esitetään. En vieläkään tiedä, mitä kaikkea on tulossa.

Perussuomalaisten toiveesta Säätytalon neuvotteluja päätettiin tiivistää lähipäivät vain maahanmuutto- ja ilmastokysymysten ratkomiseen. Rkp:lle muutos käy, mutta Henrikssonin mielestä Säätytalon neuvottelustrategia on tähänkin saakka ollut toimiva:

– Minusta tässä on koko ajan edetty, niin kuin normaalisti hallitusneuvotteluissa tehdään. Katsotaan, että kaikki ryhmät saavat sen tietopohjan, minkä he tarvitsevat. On erittäin tärkeää, kun hallitusohjelmaa kirjoitetaan ja tehdään yhdessä, että kuullaan asiantuntijoita. Ei tässä ole mitään sellaista kiertotietä, että voitaisiin loikata ja tehdä tietyt asiat helpommalla tavalla. Mielestäni on erittäin vastuullista, että on kuultu asiantuntijoita ja mielestäni me olemme ihan aikataulussa.