Anna-Maja Henriksson: Puolueemme arvoille vitsailu äärioikeistosta oli liikaa

Eduskunta äänesti keskiviikkona sekä hallituksen että elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamuksesta. Hallitus sai luottamuksen äänin 106-78, Junnila puolestaan äänin 95-86.

Yksikään RKP:n kansanedustaja ei äänestänyt Junnilan puolesta. Seitsemän äänesti vastaan, mukana kolme RKP:n ministeriä. Kolme äänesti tyhjää. Erillisessä hallituksen luottamuslauseäänestyksessä lisäksi vielä RKP:n Eva Biaudet äänesti tyhjää.

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi äänestyksen jälkeen eduskuntatalolla, että Junnilan vitsailu äärioikeistosta oli puolueen arvoille liikaa.

– RKP:n perusarvioihin kuuluu se, että me aina puolustamme ihmisoikeuksia. Tilanne, jossa henkilöllä on sellaisia jälkiä sosiaalisessa mediassa, että on natsiaiheilla vitsaillut, niin niistä ei pääse eroon, Henriksson totesi.

– Vaikka kunnioitan sitä, ja on erittäin hyvä, että Junnila on pyytänyt anteeksi näitä toimiaan ja se on ollut ajattelemattomuutta, niin kuitenkin meidän puolueen arvoihin tämä oli tavallaan liikaa ja sen takia äänestimme niin kuin teimme.

Hän kertoi käyneensä hyvät keskustelut valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa. Hänen mukaansa Orpo ymmärsi RKP:n tulokulman asiaan.

Henriksson kertoi, että Junnilan vaihtaminen elinkeinoministerinä olisi ollut hänen mielestään yksi vaihtoehto. Hallitusyhteistyötä Henriksson kommentoi toteamalla, että puolueen eduskuntaryhmä äänesti hallitusohjelman puolesta.