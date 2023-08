Anna-Maja Henriksson: Nato avaa uuden pohjoismaisen yhteistyön aikakauden

Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan pohjoismaista yhteistyötä voi luonnehtia yhdeksi hallitusohjelman punaisista langoista.

– Hallitusohjelmassa todetaan muun muassa että Suomi toimii aktiivisesti osana pohjoismaista viiteryhmää, syventää pohjoismaista integraatiota ja pyrkii purkamaan maiden välisiä rajaesteitä, Henriksson totesi puheessaan suurlähettiläskokouksessa keskiviikkona.

Henriksson sanoi viime vuosien poikkeuksellisten aikojen korostaneen pohjoismaisen yhteistyön merkitystä.

– Suomella on paljon tarjottavaa muille pohjoismaille ja samoin meidän kannattaa eri yhteiskunta-aloilla ottaa mallia muilta.

Henriksson totesi pohjoismaisuuden luoneen pohjan Suomen talouskasvulle.

Yhteistyö vahvistuu entisestään

Opetusministeri totesi Pohjoismaiden olevan vahvan sitoutuneita vakauden ja rauhan edistämiseen ympäri maailmaa.

– Muuttunut turvallisuustilanne Venäjän aloitettua julman hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan on osoittanut turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suuren merkityksen, hän sanoi.

– Turvallisuuspoliittisesti haastavana aikana yhteistyömme vahvuus on näkynyt selkeästi.

Opetusministeri Henriksson huomautti Suurlähettiläspäivien olevan ensimmäiset uutena, historiallisena aikana: Suomi on nyt puolustusliitto Naton jäsen. Hän kuitenkin totesi puheessaan saman, kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö: Suomen Nato-jäsenyys on täydellinen vasta, kun myös Ruotsi on puolustusliiton jäsen.

– Se, että kaikki Pohjoismaat ovat tulossa Naton jäseneksi, merkitsee uutta aikakautta pohjoismaisessa yhteistyössä. Nyt puuttuva palapelin palanen saadaan paikalleen ja pohjoismainen yhteistyö vahvistuu entisestään, Henriksson vannoi.