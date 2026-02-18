Ankara räjähdys Karjalan sotilastoimistossa: Kolme kuollut

Jokin räjähti tiistaina Leningradin piirissä Sertolovossa sijaitsevan sotilasesikunnan rakennuksessa. Sertolovo, suomeksi Sierrattala, sijaitsee Pietarista hiukan pohjoiseen Viipuriin vievän tien varrella Seuloskoin piirissä.
Iltapäivästä tapahtunut räjähdys esikuntatoimistossa oli niin voimakas, että huomattava osa rakennuksen ylemmistä kerroksista sortui. Pietarilaiselle uutissivusto Fontankalle puhuneet silminnäkijät kertoivat, että räjähdyksestä lähti erittäin voimakas ääni. Lähistölle levisi myös ruudin hajua. Fontankan mukaan räjähdyspaikkaa tutki myös pomminpurkuryhmä.
Pietarilaisen 78.ru -uutissivuston mukaan räjähdyksessä kuoli majuri ja kaksi sopimussotilasta. Tiistaina illalla kahden sotilaan ruumiit olivat vielä hautautuneina raunioihin.
Venäjän liittovaltiotason rikostutkintakomitea (Sledkom) on aloittanut tutkinnan tapahtumista. Mediatietojen mukaan tutkintanimikkeinä ovat huolimattomuus ja paloturvallisuusmääräysten rikkominen.
Julkaistut tiedot eivät siis toistaiseksi viittaa terrorismiin. Keskiviikkona aamupäivästä mikään ryhmä tai erikoispalvelu ei myöskään ollut ilmoittautunut iskun tekijäksi.
Ensimmäisten kahden vuoden aikana Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan Venäjän asevoimien kutsuntatoimistoihin kohdistui noin 220 tuhopolttoa. Samalla ajanjaksolla Venäjän rautateihin kohdistui runsaat 180 sabotaasi-iskua.
– Sotilastutkijat ja rikostekniset asiantuntijat työskentelevät paikalla. Kaikki tapahtuman olosuhteet selvitetään ja erilaisia tutkintatoimia suoritetaan, tutkintakomitea sanoi tiedotteen mukaan.