Anders Adlercreutz ilmoittautui jo puheenjohtajakisaan – päätös syntyi ”kahden kuukauden sisällä”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz tavoittelee RKP:n puheenjohtajuutta. Hän kertoo asettuvansa ehdolle puoluekokouksessa, jossa asiasta päätetään.

– Olen päätökseni tehnyt. Moni kentältä on ottanut yhteyttä ja on tietenkin selvää, että puheenjohtajavaaliprosessi nyt käynnistyy. Tässä on jo kahden kuukauden ajan ihmisillä ollut käytännössä mahdollisuus pohtia omia ajatuksiaan tämän asian suhteen. Itse olen oman pohdintani sinä aikana tehnyt ja päättänyt, että olen käytettävissä puheenjohtajavaaleissa, Adlercreutz kommentoi asiaa Verkkouutisille.

RKP:n nykyinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi aiemmin tänään tiistaina tiedotustilaisuudessa, ettei asetu enää ehdolle RKP:n puheenjohtajaksi riippumatta siitä, valitaanko hänet keväällä Euroopan parlamenttiin.

Adlercreutzin mielestä tulevasta puheenjohtajasta olisi hyvä päättää jo kesäkuun puoluekokouksessa. Vielä tammikuussa Henriksson väläytti ylimääräisen puoluekokouksen järjestämistä syksyllä puheenjohtajakysymykseen liittyen.

– Ajattelen, että puolueen ja hallitusyhteistyön kannalta parempi vaihtoehto olisi päättää asiasta kesäkuun puoluekokouksessa. On oleellista, että saamme selkeyttä puheenjohtajakysymykseen ennen syksyn varmasti haastavia aikoja, Adlercreutz katsoo.

Tänään tiistaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff piti myös edelleen mahdollisena, että puheenjohtajakysymys ratkaistaisiin vasta syksyn ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Anders Adlercreutz, milloin päätöksesi tavoitella puheenjohtajuutta syntyi?

– Se (päätös) on muodostunut näiden kahden kuukauden aikana, kun tätä keskustelua on käyty, Adlercreutz vastaa.

Henriksson paljasti tänään tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa päättäneensä jo aiemmin, ettei tavoittele enää puolueen puheenjohtajuutta. Henrikssonin mukaan hän toivoi puolueeseen kuitenkin ”työrauhaa” ja pyrkineensä löytämään ratkaisun, joka ei heti käynnistäisi puheenjohtajakisaa puolueen sisälle.

Adlercreutz sanoo, ettei yllättynyt Henrikssonin tämänpäiväisestä ilmoituksesta luopua puheenjohtajuudesta:

– En varsinaisesti yllättynyt. Arvelin, että hän on näin pohtinut itsekin ja pidän hyvänä, että hän tuli ulos selkeällä vastauksella. Puolueen kannalta tämä epävarmuus ja epäselvyys on luonut paljon turhaa keskustelua.

Mikä on reseptisi RKP:n kannatuksen nostamiseksi?

– Palaan omaan reseptiini lähiaikoina. Nyt tyydyn toteamaan, että oma pohdintani ehdokkuuden osalta on valmis ja palaan tarkemmin sisältöihin myöhemmin.

Anders Adlercreutz on ensimmäinen RKP:n keskeinen poliitikko, joka ilmoittautui mukaan puheenjohtajakisaan. RKP:n puheenjohtaehdokkuutta harkitsevat puolueen muista keskeisistä nimistä ainakin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sekä puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.