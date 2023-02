Analyytikko varoittaa HS:ssa: Suomen talous jarruttaa euroaluetta enemmän

Nopeasti nousseet ohjauskorot näkyvät suomalaisten kuluttajien talouksissa muita euromaita voimakkaammin, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Helsingin Sanomien haastattelussa. Kuluttajien lisäksi korkojen nousu vaikuttaa myös valtion korkomenoihin.

Analyytikon mukaan syy muita euromaita nopeampaan kehitykseen piilee suomalaisten asuntolainoissa, joissa kotimaiset asuntovelalliset ovat jo pitkään suosineet vaihtuvakorkoisia lainoja. 12 kuukauden euribor on Suomen yleisin viitekorko, johon on sidottu lähes kaikki 2000-luvulla otetut uudet asuntolainat.

Verrokkimaissa euroalueella 12 kuukauden euriboria suosii ainoastaan noin neljännes asuntovelallisista, jolloin valtaosa lainoista on kiinteäkorkoisia. Tällöin velallisen korko pysyy samana useita vuosia, reagoiden hitaammin yleisiin muutoksiin korkotasossa.

– Suomen talous jarruttaa enemmän kuin euroalueen talous, von Gerich toteaa.

Tämä johtuu siitä, että korkojen nousu nipistää kotitalouksien ostovoimaa, joka puolestaan näkyy suhdanneherkillä aloilla.

Vaihtuvat korot ovat olleet kuluneina vuosina kiinteitä korkoja matalampia. Vaikka korkojen nousua on osattu odottaa, on nousutahti päässyt yllättämään monet. Euroopan keskuspankki on pyrkinyt hillitsemään laukkaavaa inflaatiota koronnostopolitiikalla. Tämän takia vuoden euribor on noussut jo lähes 3,7 prosenttiin, joskin koron odotetaan saavuttavan huippunsa jopa neljässä prosentissa.

Toisaalta korkojen kääntyminen laskuun tulee myös näkymään Suomessa nopeammin kuin muissa euromaissa.