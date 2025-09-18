Amnestyn mukaan Suomen armeijan asehankinnat tukevat Israelin kansanmurhaa

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mielestä Suomen puolustusvoimien asehankinnat tukevat Israelin tekemää kansanmurhaa Gazassa.

Järjestön mukaan Puolustusvoimat käyttää satoja miljoonia euroja asehankintoihin yrityksiltä, jotka osallistuvat Israelin palestiinalaisiin kohdistamaan kansanmurhaan Gazassa. Amnestyn tuoreessa selvityksessä mainitaan muun muassa Daavidin linko -ohjuspuolustusjärjestelmän valmistaja Rafael Advanced Defense Systems sekä Lockheed Martin, joka toimittaa Suomelle F-35-hävittäjiä.

Amnestyn kokoamalla listalla on yhteensä 15 yritystä. Joukossa ovat muun muassa yhdysvaltalaiset Boeing ja Lockheed Martin, israelilaiset asevalmistajat Elbit Systems, Rafael ja Israel Aerospace Industries (IAI) sekä eteläkorealainen HD Hyundai.

Suomalaisittain erityistä huomiota herättävät Rafael ja Lockheed Martin, joilta Puolustusvoimat tekee merkittäviä asehankintoja. Kaupankäynti näiden yritysten kanssa merkitsee Amnestyn mielestä sitä, että Suomi on valmis sulkemaan silmänsä Israelin tekemiltä rikoksilta ja osallistuu näin kansanmurhan tukemiseen suomalaisten verovaroin.

– Suomen hallituksen tulisi esittää kriittisiä kysymyksiä näille yrityksille ja vaatia niiden irtautumista kansanmurhan tukemisesta. Jo tehdyistä kaupoista voi olla vaikea vetäytyä, mutta kaupankäynnin jatkamista kyseisten toimijoiden kanssa on harkittava vakavasti, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson tiedotteessa.

Suomi myöntää edelleen myös vientilupia suomalaisille yrityksille, joiden tuotteet saattavat päätyä Israelin armeijan käyttöön. Osa luvista on luokiteltu salaisiksi, joten niiden sisällöstä ja käyttötarkoituksesta ei ole tarkkaa tietoa. Amnesty pitää tätä ongelmallisena.

Amnesty vaatii valtioita kieltämään välittömästi kaiken ase-, turvallisuus- ja valvontateknologian viennin Israeliin, mukaan lukien tekoäly- ja pilvipalvelut, joita käytetään sotilaallisiin toimiin. Kieltojen tulisi koskea myös aseiden ja varusteiden kuljetusta Israelin satamien, lentokenttien, ilmatilan tai muun alueen kautta.

Amnestyn selvitys julkaistaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokouksen 18. syyskuuta 2024 antaman päätöslauselman vuosipäivänä. Päätöslauselma vaatii Israelia lopettamaan miehityksensä palestiinalaisalueella 12 kuukauden kuluessa.