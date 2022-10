Ammusvarasto räjähti Venäjän Belgorodissa

Venäjän Belgorodin alueella Ukrainan rajan lähellä on räjähtänyt ammusvarasto. Suuren räjähdyksen sytyttämästä palosta on julkaistu videoita sosiaalisessa mediassa. Videoilla kuuluu tuhoutuvien ampumatarvikkeiden räjähdyksiä. Venäjän viranomaisten mukaan kyse oli Ukrainan iskusta.

Belgorodin alueen kuvernööri Vjatseslav Gladkov on kertonut, ettei räjähdys johtanut henkilövahinkoihin. Venäjän valtion tutkintakomitea on taas puolestaan ilmoittanut avaavansa rikostutkinnan räjähdyksestä ja väittänyt, että kuolonuhreja ja haavoittuneita oli useita.

Rikostutkinnan avaaminen on vähintäänkin mielenkiintoista. Ukraina ja Venäjä ovat sodassa ja ammusvarasto on asianmukainen sotilaallinen kohde. Tutkintakomitean mukaan ammusvarasto tuhoutui Ukrainan asevoimien tulituksessa. Ukraina ei ole kommentoinut tapahtunutta.

Ukraina on iskenyt sodan aikana Belgorodiin useita kertoja aiemminkin.

There's a huge fire in the area of Oktyabrsky in Belgorod Oblast of Russia. pic.twitter.com/1U7KhhTviF — Status-6 (@Archer83Able) October 13, 2022

Another video documenting the sounds of secondary explosions at the site of the fire in Oktyabrsky, Belgorod Oblast of Russia. pic.twitter.com/iGk4QmaXTL — Status-6 (@Archer83Able) October 13, 2022

⚡️Explosion reported in Belgorod, Russia. Russia’s Belgorod Oblast Governor Vyacheslav Gladkov said that an ammunition depot was blown up in Belgorod, blaming Ukraine for the explosion. There were no casualties, according to Gladkov. Ukraine hasn't officially commented. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 13, 2022