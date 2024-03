Ammuskelu Moskovassa, useiden kerrotaan kuolleen

Moskovalaisessa konserttitalossa oli käynnissä ammuskelu perjantaina, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo.

Naamioituneiden henkilöiden kerrotaan tunkeutuneen Crocus City Hall -konserttitaloon ja aloittaneen ammuskelun. Alustavien tietojen mukaan konserttitalossa on ammuttu konekivääreillä.

Paikalla olleita ihmisiä evakuoidaan paikalta.

Telegramissa toimiva uutissivusto Baza kertoo, ammuskeluissa olisi kuollut ainakin 12 ihmistä ja haavoittunut 35. Paikalta kerrotaan kuulleen myös räjähdyksen. Lehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan rakennuksessa on syttynyt myös tulipalo. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita, joissa konserttitalosta näkyy nousevan suuri savupatsas.

Viranomaiset eivät vielä perjantai-iltana olleet kommentoineet tapausta. Uhrilukuja ei myöskään ole vahvistettu.

Reports that more than 100 people are trapped by the fire following the terrоrist attack pic.twitter.com/khYSQJRT8A

Crocus City Hall in Moscow right now

A week after Putin’s fake election he gets a ”terror attack” in Moscow.

If you dont know how Putin’s brain works, just Google ”1999 apartment bombings” to see how he blew up huge alartnrnt blocks, killing hundreds, then blamed on Chechnya to then invade.

This will be blamed on… pic.twitter.com/Gf54C7oVIp

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 22, 2024