Ammattikuljettajat antavat vinkit turvalliseen koulutiehen

Kymmenet tuhannet lapset ja muut koululaiset aloittavat koulutiensä ensi viikolla. Taksiyritys Lähitaksi on koonnut vinkit, joiden avulla kaikilla on turvallisempaa liikenteessä. Lähitaksi muistuttaa, että vinkit toimivat ympäri vuoden, ei vain koulujen aloituksen aikaan.

Kiire ja kännykän selailu eivät kuulu liikenteeseen

Maltti on valttia: kiire ei kuulu liikenteeseen. Kiireessä havainnointikyky heikkenee, virheiden määrä kasvaa ja reagointinopeus äkillisiin tilanteisiin heikkenee. Muista sovittaa nopeus myös aina vallitseviin olosuhteisiin (tilannenopeus). Nopeusrajoitus on vain ilmoitus suurimmasta sallitusta nopeudesta tieosuudella. Kännykän selaaminen ajaessa on lailla kielletty ja ylipäätään erittäin vaarallista ja vastuutonta. Hetkenkin selailu vie huomion pois ajamisesta ja muusta liikenteestä. Viestit ehtii lukemaan perilläkin.

Suojatie on pyhä

Moni lapsi ajattelee suojatien olevan turvallinen. Tee tilaa, hiljennä vauhtia, vaikka et näkisikään ketään ja anna tietä pienemmille kuin isommillekin koululaisille sekä muille kulkijoille. Suojatie on pyhä, ei vain koulujen alkaessa, vaan aina.

Ennakointi, havainnointi ja tarkkaavaisuus

Lapsi saattaa liikkua liikenteessä joskus äkillisin liikkein ja vähemmän tarkkaavaisesti. Tämän takia tielläliikkujan on oltava ennakoiva ja tarkka heidän puolestaan. Tielläliikkujan tulee seurata valppaasti ympäristöänsä, katvealueita ja esimerkiksi teiden reunoja, jolloin äkillisesti siihen ilmestyvien lapsien liikkeet voi havaita ajoissa.

Asenne on tärkein

Mikään ei ole tärkeämpää liikenteessä kuin ihmisen henki ja terveys. Viritä asenteesi sen mukaan. Kun asenne on kohdillaan, muuntuu oma käyttäytyminen paremmaksi kaikkia liikkujia kohtaan. Lapset ottavat vaikutteita aikuisten käyttäytymisestä liikenteessä, jolloin esimerkillisen asenteen, toimintatavan ja käyttäytymisen näyttäminen liikenteessä on myös turvallisuusinvestointi tulevaisuuteen, koska lapsi oppii tuolloin aikuiselta hyvän mallin.

Lähitaksin ammattikuljettajat kehottavat olemaan erityisen valppaina näissä tilanteissa ja paikoissa, kun koululaiset aloittavat koulutien:

– Koulujen parkkipaikat ja lähialueet ruuhkautuvat koulujen alkaessa, joten kouluun lapsia kuljettavien sekä lähistöllä liikkuvien kannattaa olla tarkkoina. Lasten on vaikea huomata parkkeeratun auton liikkeelle lähtöä, eikä autosta välttämättä näe pienten lasten liikkumista. Myös kadun reunaan parkkeeratusta autosta voi yllättäen tulla lapsia ajotien puolelle.

– Suojatietä lähestyttäessä muista hiljentää ja pysähtyä. Jos viereisellä, samansuuntaisella kaistalla oleva auto on hiljentämässä ja pysähtymässä, tee samoin.

– Jos vastaantulevalla kaistalla auto on pysähtynyt odottamaan lapsia, jotka ylittävät liikennevalotonta suojatietä, hiljennä vauhtia ja pysähdy myös, vaikka suojatiessä olisi keskikoroke. Huomioi myös, että liikenteenjakajan merkki voi peittää keskikorokkeella olevan pienen lapsen.

– Teiden risteysalueella on hyvä seurata kevyen liikenteen väylällä liikkuvia pyöräilijöitä, mutta myös esimerkiksi sähköpotkulaudoilla ja skeittilaudoilla kulkevia, koska niillä voi edetä nopeasti auton eteen.

– Hidasta kadulla ja tien reunassa ajavan pienen pyöräilijän kohdalla, koska lapsi voi menettää pyöränsä hallinnan ja päätyä ajotielle.

– Erilaisilla tietyömaa-alueilla kannattaa olla tarkkana, sillä jalankulkijat ja pyöräilijät on voitu ohjata tien ylityksiin poikkeusreitillä.

– Linja-autojen pysäkkien kohdalla kannattaa seurata tarkasti linja-autosta poistuvia lapsia. Moni lapsi ei välttämättä jaksa odottaa linja-auton lähtöä, vaan lähtee ylittämään tietä, yleensä linja-auton peräpuolelta, mutta joskus yllättäen myös linja-auton edestä.