Naton harjoitukseen kohdistui amiraalin mukaan ”massiivista” GPS-häirintää

Baltops-sotaharjoitukseen kohdistui massiivista satelliittipaikannuksen häirintää, kertoi saksalainen vara-amiraali Thomas Daum. Daum puhui asiasta Hermann Ehlers -järjestön tilaisuudessa tiistaina. Asiasta kertoivat tilaisuuteen osallistuneet viestipalvelu X:ssa.

Naton Baltops24-harjoitus järjestettiin Itämerellä 5.-20.6 kesäkuuta.

Julkisia tietolähteitä hyödyntävän häiriökartta GPSJamin mukaan häiriöt eteläisellä Itämerellä näyttävät alkaneen 8. kesäkuuta ja jatkuneen 9. kesäkuuta. 10. kesäkuuta on ollut rauhallista, mutta taas 13. kesäkuuta häirintä on ollut voimakasta, sitten taas rauhallista 17. kesäkuuta saakka, jolloin kartalla näkyy jälleen keskivoimakkaita ja voimakkaita häiriöitä. 20. kesäkuuta häiriöitä on ollut taas.

Eteläisen Itämeren häiriöt ovat esiintyneet erityisesti Skånesta itään jäävällä merialueella, joka rajautuu etelässä Puolaan ja lännessä Tanskaan. Tällä seudulla on harjoitellut erityisesti Latvian merivoimat. Merialueen itäiselle rannikolle Liettuasta jää Venäjälle kuuluva Kaliningrad, jossa Venäjän asevoimilla on useita elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettuja yksiköitä. Venäjä on käyttänyt Kaliningradissa satelliittipaikannusta häiritseviä sodankäyntikyvykkyyksiään useasti aiemminkin.

Kaliningradissa sijaitsee esimerkiksi 14Ts227 Tobol-niminen järjestelmä. Tobolin toimintaperiaatetta ei tunneta tarkasti ainakaan julkisesti, mutta yleensä maasta tapahtuva satelliittihäirintä tapahtuu siten, että maasta lähetetään häirintäsignaalia samalla taajuudella kuin satelliitit toimivat. Tämä häirintä estää satelliitteja vastaanottamasta oikeaa signaalia.

Venäjä ei välttämättä kuitenkaan käytä Tobolia tai mitään muutakaan elektronisen sodankäynnin asetta juuri sekoittaakseen laiva- ja lentoliikennettä Baltiassa ja Pohjoismaissa. Motiivi tasaisesti toistuvalle, pitkäkestoiselle paikannussignaalin häiritsemiselle saattaa löytyä eräänlaisesta omasuojasta, sillä esimerkiksi Pietarin lähelle kohdistuva satelliittipaikannuksen häirintä voi estää Ukrainan itsemurhadroneja löytämästä kohteisiinsa. Suomenlahdella GNSS-paikannussignaalin häiriöitä on harjoituksen aikana ollut runsaasti joka päivä – mutta niin on ollut ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeenkin.

Baltops-harjoituksen aikana eteläisellä Itämerellä tapahtuneet häiriöt ovat olleet piikkimäisiä, ja kestäneet alle kolme vuorokautta. Tämä viittaa siihen, että häirinnällä on haluttu torjua lähellä olleita kohteita, sekä välittää viesti.

Baltops 24 alkoi Liettuan Klaipedassa 5.6.2024 satamavaiheella ja päättyi Saksan Kieliin 20.6.2024. Yhteensä Naton vuosittaiseen Baltops-harjoitukseen osallistui tänä vuonna 17 eri Nato-maata, myös Suomi. Harjoituksen yhteisvahvuus oli noin 6600 sotilasta.

Suomesta osallistui Merivoimien tiedotteen mukaan noin 330 sotilasta: miinalaiva Uusimaa, ohjusvene Hanko sekä Uudemaan prikaatin jääkärikomppanian väkeä.