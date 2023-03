Amerikkalaisupseeri Sergei Lavroville: Saatte syyttää russofobiasta itseänne

Kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut amerikkalainen upseeri ei niele Venäjän syytöksiä länsimaisesta venäläisvastaisuudesta.

– Te hyökkäsitte Ukrainaan – suvereeniin, itsenäiseen valtioon – joka ei muodostanut MITÄÄN sotilaallista uhkaa Venäjälle. Jos joku kärsii russofobiasta, niin saatte kiittää siitä itseänne, toteaa USA:n asevoimien poliittis-sotilaallisten asioiden asiantuntija, upseeri Fred Hoffman Twitterissä.

Venäjän USA:n-suurlähetystö jakoi keskiviikkona Twitter-tilillään ulkoministeri Sergei Lavrovin sanoman, jonka mukaan ”Yhdysvaltain nykyiset johtajat ja heidän liittolaisensa ovat juuttuneet alkukantaiseen russofobiaan ja jättävät huomiotta omien yhteiskuntiensa protestoinnit. Jos ja kun he tulevat järkiinsä, päätämme kantamme liittyen suhteidemme näkymiin”.

Hoffman kiistää väitteet russofobiasta länsimaissa.

– Meillä ei sivistyneessä maailmassa esiinny russofobiaa, jossa on kyse myös ”Venäjän pelosta”. Totuus on se, että kukaan ei pelkää teitä. Itse asiassa sivistynyt maailma nauraa teille. Ylistetyt asevoimanne on vitsi, ja koko maanne on täysin korruptoitunut, hän sivaltaa.

Monet Nato- ja länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle paljon aseapua. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa reilu vuosi sitten.

USA kertoi tällä viikolla lopettaneensa Venäjälle tietojen jakamisen ydinasejoukoistaan. Pian tämän jälkeen Venäjä ilmoitti vastavuoroisesti lopettaneensa ydinaseistaan tietojen jakamisen USA:lle.

Venäjä ilmoitti viime kuussa keskeyttävänsä osallistumisensa New Start -sopimukseen ydinaseista. Sopimuksen nojalla molempien maiden pitäisi jakaa tietoa toisilleen säännöllisesti ydinaseistaan.

You invaded #Ukraine, a sovereign, independent nation that posed NO military threat to #Russia whatsoever. If anyone in the world has Russophobia, you can thank yourselves for that.

By the way: What we have in the civilized world isn't Russophobia, which means "fear of Russia".… https://t.co/H3TuU36x6d

— Fred Hoffman, D.Sc. 🇺🇸🇺🇦 (@InfoAgeStrategy) March 30, 2023