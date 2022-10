Amerikkalaiskenraali: Sota ei voi enää kääntyä Venäjän eduksi

Presidentti Vladimir Putin ei näytä eläkkeellä olevan Yhdysvaltain asevoimien kenraalin ja keskustiedustelupalvelu CIA:n entisen johtajan David Petraeusin mukaan kykenevän kääntämään Ukrainan maaperällä käytävää hyökkäyssotaa Venäjän eduksi.

Ukrainan armeija on hänen mukaansa selvästi hyökkääjän joukkoja vahvempi, kyvykkäämpi, motivoituneempi, paremmin koulutettu ja organisoitu. Myös varustelultaan Ukrainan joukot ovat selvässä etulyöntiasemassa saatuaan esimerkiksi Yhdysvalloilta aseita ja ampumatarvikkeita tähän mennessä jo yli 18 miljardin dollarin arvosta.

– En näe mitään realistista vaihtoehtoa, jolla Vladimir Putin voisi tämän asetelman muuttaa, Petraeus sanoo ranskalaislehti l’Expressille antamassaan haastattelussa.

– Venäjän osittainen liikekannallepano on toteutettu organisoimattomasti ja hajanaisesti. Se ei tuota hyvin koulutettuja ja hyvin varustettuja sotilaita. Iso kysymys on, alkavatko venäläiset yksiköt murentua tai jopa romahtaa joillakin alueilla, kun tilanne on kääntymässä niiden kannalta yhä epäedullisemmaksi, hän toteaa.

Venäjää lyötäisiin lujaa

Petraeus on aiemmin todennut, että jos Venäjä käyttäisi ydinaseita Ukrainassa, länsivallat voisivat tuhota kaikki Venäjän tavanomaiset joukot Ukrainassa – Krimille sijoitetut joukot ja Mustanmeren laivasto mukaan lukien.

Nyt hän sanoo, että sotilaallisten vastatoimien lisäksi Venäjää vastaan voitaisiin epäilemättä suunnata myös entistä kovempia diplomaattisia, taloudellisia ja oikeudellisia toimia. Hän muistuttaa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvonantajan Jake Sullivanin viestittäneen venäläisille, että lännen vastaus ydinaseiden käyttöön olisi Venäjän kannalta katastrofaalinen.

Nato puolustusliittona turvautuisi Petraeusin mukaan peruskirjansa artiklan 5 mukaiseen kollektiiviseen itsepuolustukseen vain siinä tapauksessa, että johonkin sen jäsenmaahan kohdistuisi hyökkäys.

– Tämän sanottuani pidän mahdollisena, että Venäjä saattaisi ryhtyä Ukrainassa niin kauhistuttaviin toimiin, että Yhdysvallat ja muut maat saattaisivat vastata niihin jollakin tavalla. Tämä kuitenkin tapahtuisi Yhdysvaltojen johtamina monikansallisina joukkoina – ei Naton joukkoina, hän toteaa.

Riskiä konfliktin laajentumisesta jopa kolmanneksi maailmansodaksi hän pitää jokseenkin vähäisenä.

– En usko, että sodan laajentaminen olisi Vladimir Putinin etujen mukaista. Hänen joukkonsa ovat jo nyt Ukrainan joukkoja heikommat, eikä hän tarvitse laajempaa konfliktia.

Venäjä on hänen mukaansa menettänyt kahdeksassa kuukaudessa jo kolme-neljä kertaa enemmän sotilaita kuin yhdeksän vuotta kestäneessä verisessä Afganistanin sodassa yhteensä.