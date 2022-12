Amerikkalaisarvio: Vladimir Putin vie maansa mukanaan tuhoon

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt Venäjän käyvän Ukrainaa vastaan pitkittynyttä sotaa, mutta väittää, että uutta liikekannallepanoa ei ole lähiaikoina odotettavissa.

Hänen puheensa ydinaseista ovat pysyneet ristiriitaisina: hän yhtäältä torjuu ajatuksen turvautumisesta ydinaseisiin, mutta toisaalta vihjaili viimeksi 8. joulukuuta ennaltaehkäisevästä iskusta Yhdysvaltoja ja Natoa vastaan.

Vladimir Putin on myös äskettäin sanonut olevansa ainoa henkilö, johon voi luottaa, vaikka hänen alituinen epäluotettavuutensa on jo pitkään ollut kiistaton tosiasia, yhdysvaltalaisessa Foreign Policy Research -instituutissa työskentelevä tohtori Stephen Blank toteaa Real Clear Defense -verkkojulkaisussa.

Toisin kuin Putin väittää, joukkojen mobilisointi Venäjällä jatkuu Blankin mukaan edelleen.

Mistään ei ole hänen mukaansa myöskään pääteltävissä, etteikö Putin voisi antaa määräystä ydinasein toteutettavasta ensi-iskusta, jos pitää sitä tarpeellisena ja uskoo selviävänsä siitä. Venäjän presidentin viimeaikaisten puheenvuorojen tarkempi analyysi viittaakin siihen, että ensi-iskua on alettu pitää tavoiteltavana, vaikka sitä ei virallisessa sotilasdoktriinissa tunnusteta.

Kohti tuhoa

Sodan pitkittymistä Vladimir Putin on Stephen Blankin mukaan perustellut sillä, että Venäjä on jo onnistunut ”liittämään itseensä” uusia alueita Ukrainasta. Samassa yhteydessä hän on jälleen kerran verrannut itseään Pietari Suureen merkittävänä venäläisenä valloittajana.

Jos länsi haluaa, että Ukraina voittaa ja että Euroopan ja turvallisuus on pitkällä aikavälillä nykyistä vakaammalla pohjalla, laajamittaista taloudellista, poliittista ja sotilaallista tukea Ukrainalle on hänen mukaansa jatkettava, kunnes sen asevoimat saavuttavat ratkaisevan ja kiistattoman voiton.

– Ollaksemme rehellisiä itsellemme meidän on myönnettävä, että Putin ja historia eivät anna meille muuta vaihtoehtoa kuin varmistaa Ukrainan voitto, vahvistaa omia liittolaisuuksiamme ja parantaa valmiuksiamme toimia yhteistyössä muiden globaalien kumppanien kanssa, Blank sanoo.

Hänen mukaansa Putinin viimeaikaiset lausunnot sodan todennäköisestä pitkittymisestä eivät tarkoita sitä, että Venäjä ymmärtäisi todellisuuden aiempaa paremmin.

– Pikemminkin ne paljastavat, että kyse on ahdinkoon ajautuneesta diktaattorista, joka tarrautuu kiinni imperialististen ja itsevaltaisten harhakuvitelmiensa ja pakkomielteidensä pelastuslauttaan ja aikoo temmata Venäjän mukanaan tuhoon, Stephen Blank toteaa.

– Meillä ei ole sitä ylellisyyttä, että voisimme olla pelkkiä sivustakatsojia tässä draamassa, Blank jatkaa.