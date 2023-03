Amerikkalaisarvio: Kreml pyrkii normalisoimaan kansanmurhan

Kremlin usein toistamat syytökset lännessä vallitsevasta russofobiasta ovat historiantutkija Timothy Snyderin mukaan imperialistista propagandaa, jossa Venäjä pyritään esittämään viattomana uhrina. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana russofobian käsitettä on käytetty myös oikeuttamaan venäläisjoukkojen tekemiä sotarikoksia.

Tosiasiassa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria ei hänen mukaansa uhkaa länsimainen russofobia, vaan Kremlin harjoittama politiikka.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut sen, että Venäjältä on lähtenyt noin 750 000 venäläistä – joukossa monia luovimmista ja tuotteliaimmista ihmisistä. Tämä tuottaa korjaamatonta vahinkoa venäläiselle kulttuurille ja on seurausta Venäjän omasta politiikasta, Yalen huippuyliopiston historian professorina toimiva Snyder sanoo YK:n turvallisuusneuvostolle antamassaan lausunnossa.

Vladimir Putinin hallinnon omat toimet ovat hänen mukaansa johtaneet myös siihen, että Venäjällä ei enää ole riippumatonta tiedonvälitystä, minkä vuoksi venäläiset eivät voi saada luotettavaa tietoa ympäröivästä maailmasta. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös yleisempi sananvapauden tukahduttaminen.

– Ukrainassa voit sanoa, mitä haluat, joko venäjäksi tai ukrainaksi. Venäjällä et voi. — Jos seisot Venäjällä kyltin kanssa, jossa lukee ”ei sodalle”, sinut pidätetään ja hyvin todennäköisesti vangitaan. Jos kannattelet Ukrainassa kylttiä, jossa lukee ”ei sodalle”, sinulle ei tapahdu mitään riippumatta siitä, millä kielellä se on kirjoitettu. Venäjä on yhden pääkielen maa, jossa et voi sanoa juuri mitään. Ukraina on kahden kielen maa, jossa voit sanoa mitä haluat, Snyder toteaa.

Hyvästit ”venäläiselle maailmalle”

Kreml tuhoaa Snyderin mukaan venäläistä kulttuuria myös sensuroimalla koulukirjoja, heikentämällä venäläisiä kulttuuri-instituutioita kotimaassa ja kieltämällä monia Venäjän historialle omistettuja museoita ja kansalaisjärjestöjä. Osana politiikkaansa Kreml myös vääristelee ”suuren isänmaallisen sodan” muistoa käymällä hyökkäyssotaa Neuvostoliiton natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavuttaman varjolla.

Snyder sanoo Venäjän omien toimien johtaneen siihen, että niin sanottua venäläistä maailmaa (russkij mir) ei Venäjän rajojen ulkopuolella enää ole.

– Ukrainassa oli ennen paljon ihmisiä, jotka suhtautuivat ystävällismielisesti Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin. Venäjän hyökkäyksen jälkeen niin ei enää ole, hän sanoo.

Vaikka Kreml väittää ”sotilaallisen erikoisoperaationsa” olevan välttämätön Ukrainan venäjänkielisen väestön suojelemiseksi, Venäjän hyökkäyssota on hänen mukaansa tappanut olennaisesti enemmän venäjää puhuvia ukrainalaisia kuin mikään muu toiminta.

Hyökkäyssodassa on tähän mennessä kaatunut tai haavoittunut jo noin 200 000 Venäjän armeijan riveissä taistellutta sotilasta.

– Myös se on Venäjän politiikkaa. Venäjän politiikkana on lähettää nuoria venäläisiä kuolemaan Ukrainaan, Snyder toteaa.

Hekumointia kansanmurhalla

Vladimir Putinin aloittama sota merkitsee Snyderin mukaan myös sitä, että kokonainen venäläissukupolvi on osallisena sotarikoksissa ja joutuu kokemaan siitä seuraavia traumoja ja syyllisyyttä koko loppuelämänsä ajan.

– Venäjän hallitus on aiheuttanut kaiken tämän venäläisille ja venäläiselle kulttuurille koituvan vahingon pääasiassa viimeisen vuoden aikana, hän sanoo.

Kenties pahinta on hänen mukaansa se, että Kremlin propagandakoneisto aivopesee venäläisiä uskomaan, että kansanmurhan toteuttaminen on normaali asia. Vladimir Putin väittää, että Ukrainaa kansakuntana ei ole olemassa, ja Venäjän valtiollinen televisio esittää ukrainalaiset sikoina, loisina, natseina ja satanisteina, jotka pitäisi teloittaa tai hukuttaa.

– Väite, että ukrainalaiset on tapettava, koska heillä on russofobiana tunnettu mielisairaus, on huono asia venäläisten kannalta, sillä se opettaa heitä hyväksymään kansanmurhan. Paljon huonompi asia se on kuitenkin ukrainalaisten kannalta, Snyder toteaa.