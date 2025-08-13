Älypuhelin ekaluokkalaiselle? USU: Suomalaisten mielipide yllättää

Valtaosa suomalaisista katsoo, että älypuhelin on sopivaa hankkia aikaisintaan kymmenvuotiaalle lapselle. Asia selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista.
USU-gallupin mukaan aikaisintaan kymmentä ikävuotta kannattaa 69 prosenttia kansasta. Vain kymmenen prosenttia soisi ensimmäisen älypuhelimen seitsemänvuotiaalle eli ekaluokkalaiselle.
Psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala on tuloksista iloisesti yllättynyt.
– Mahtavaa, että vain näin pieni osa ajattelee, että ekaluokkalaiselle olisi sopivaa hankkia ensimmäinen älypuhelin. Myönteistä on myös se, että valtaosan mielestä laitetta ei tulisi hankkia alle 10-vuotiaalle, Moisala sanoo USU:lle.
Myös Jyväskylän yliopiston psykologian professori Kaisa Aunola on gallupin tuloksista myönteisesti yllättynyt.
– Vielä muutama vuosi sitten vaikutti siltä, että valtaosa ekaluokkalaisista sai ensimmäisen älykännykän. Nyt on siis alettu havahtua älylaitteiden haittoihin, Aunola pohtii.
