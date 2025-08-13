Verkkouutiset

Ekaluokkalainen käyttää älypuhelinta arkistokuvassa. LEHTIKUVA / IRENE STACHON

Älypuhelin ekaluokkalaiselle? USU: Suomalaisten mielipide yllättää

Enemmistö vastaajista lykkäisi laitteen hankintaa.
Valtaosa suomalaisista katsoo, että älypuhelin on sopivaa hankkia aikaisintaan kymmenvuotiaalle lapselle. Asia selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista.

USU-gallupin mukaan aikaisintaan kymmentä ikävuotta kannattaa 69 prosenttia kansasta. Vain kymmenen prosenttia soisi ensimmäisen älypuhelimen seitsemänvuotiaalle eli ekaluokkalaiselle.

Psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala on tuloksista iloisesti yllättynyt.

– Mahtavaa, että vain näin pieni osa ajattelee, että ekaluokkalaiselle olisi sopivaa hankkia ensimmäinen älypuhelin. Myönteistä on myös se, että valtaosan mielestä laitetta ei tulisi hankkia alle 10-vuotiaalle, Moisala sanoo USU:lle.

Myös Jyväskylän yliopiston psykologian professori Kaisa Aunola on gallupin tuloksista myönteisesti yllättynyt.

– Vielä muutama vuosi sitten vaikutti siltä, että valtaosa ekaluokkalaisista sai ensimmäisen älykännykän. Nyt on siis alettu havahtua älylaitteiden haittoihin, Aunola pohtii.

