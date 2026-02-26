Älypuhelimissa erikoinen ongelma – IS: Kaikki tiedot hävisivät

Samsungin puhelimen sisältö hävisi ohjelmistopäivityksen seurauksena. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

IS kertoo nurmijärveläisestä puhelimen käyttäjästä, joka oli ladannut puhelimeensa päivityksen. Aluksi kaikki sujui normaalisti, mutta noin viikko päivityksen jälkeen latauksesta puhelimen akku tyhjeni.

Latauksen jälkeen hän havaitsi, että puhelimen kaikki tiedot – esimerkiksi valokuvat, videot ja puhelinnumerot – olivat hävinneet. Laitteen uudelleenkäynnistys ei auttanut mitään. Hän vei laitteensa huoltoon, mutta toistaiseksi on epävarmaa, saadaanko tietoja palautettua.

Ongelmia kohdannut puhelin oli Samsung Galaxy S22 Ultra. Kyseessä ei ole yksittäistapaus, sillä myös muut Samsungin puhelimet ovat kärsineet samanlaisista ongelmista.

Puhelinvalmistaja Samsung vahvistaa IS:lle, että sen puhelimessa on ollut edellä kuvatun kaltaisia ongelmia. Samsung sanoo tutkivansa asiaa, mutta ei suostu kommentoimaan aihetta tarkemmin.

Koska nykyaikaiset älypuhelimet ovat käytännössä kuin taskukokoisia tietokoneita, käyttäjän kannattaa varautua niiden toiminnassa ilmeneviin häiriöihin. Mahdollisen tietojen häviämisen varalta kaikki tärkeät henkilökohtaiset tiedostot kannattaa varmuuskopioida useampaan erilliseen paikkaan. Verkkouutiset on kertonut aiemmin muun muassa lomakuvien varmuuskopioinnista ja pilvitallennuspalveluista sekä niihin liittyvistä riskeistä.

