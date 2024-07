Älä tee tätä virhettä lomakuviesi kanssa

Kesälomalla monet ottavat runsaasti valokuvia ja videoita. On kuitenkin olemassa tiettyjä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta rakkaat lomamuistot eivät tuhoudu esimerkiksi laitteen hajoamisen tai katoamisen yhteydessä.

Nykyään kuvien ottaminen on aiempaa helpompaa, sillä lähes jokaisen nykyaikaisen puhelimen ominaisuuksiin kuuluu myös kamera. Älypuhelimissa erillinen kamera on vakiovaruste.

Samalla se tarkoittaa sitä, että kesällä monen puhelin täyttyy kuvista ja videoista lähes huomaamatta. Siksi yksi hyvä keino varmistaa kuvien tallessa pysyminen on tehdä niistä varmuuskopio esimerkiksi pilvipalveluun.

– Varmuuskopiointi puhelimesta pilvipalveluun on helppoa ja näin omat videot ja kuvat ovat nähtävillä ja käsiteltävissä muissakin laitteissa, kuvatuotteita valmistavan Ifolorin Pohjoismaiden aluejohtaja Kristina Saaristo kertoo Verkkouutisille.

Pilvipalveluihin tallentaessa on hyvä muistaa palveluihin mahdollisesti liittyvät tietoturvariskit. Koska pilveen tallennetut kuvat ja videot ovat verkossa, on aina olemassa riski, että joku ulkopuolinen voi päästä käsiksi niihin esimerkiksi tietomurron yhteydessä. Käyttäjä voi itse pienentää tietomurron riskiä huolehtimalla pilvitilin riittävästä suojauksesta. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi vahvan salasanan ja kaksivaiheisen tunnistautumisen asettaminen.

Puhelimen muisti voi täyttyä valokuvista lähes huomaamatta. PIXABAY

Helpoiten kuvat saa Saariston mukaan talteen puhelimesta pilvipalveluun, mutta kovalevylläkin on kannattajansa.

– Erityisesti monet kuvaamiseen intohimoisesti suhtautuvat käyttävät kuvien varmuuskopiointiin pilven ohella tietokonetta ja ulkoista kovalevyä.

Saaristo suosittelee varmuuskopioimaan kuvat vähintään kahteen paikkaan.

– Pilvipalvelun lisäksi esimerkiksi teettämään tärkeimmistä kuvamuistoista fyysisiä kuvatuotteita, kuten valokuvia tai kuvakirjoja.

Kuvien ja videoiden säilytyksessä voi syyllistyä myös virheisiin, kuten niiden pitämiseen vain yhdessä tallennuspaikassa. Pelkkään puhelimelle tallentamiseen ei kannata liikaa luottaa, sillä se saattaa hajota tai kadota.

– Lisäksi puhelimen muistitila on hyvin rajallinen, joten kuville ja videoille on hyvä olla jokin muu tallennuspaikka. Varmuuskopiointi on tärkeää.

Toisinaan kuulee väitteen, että paras tapa pitää valokuva tallessa on tehdä siitä fyysinen kopio eli paperikuva. Saaristo on väitteestä samaa mieltä.

– Onneksi meillä on valokuvat ja paljon muita fyysisiä kuvatuotteita, joiden avulla voimme elää merkitykselliset hetket uudelleen ja jakaa ne myös muiden kanssa. Perinteisten paperikuvien lisäksi kuvakirja on suomalaisille suosittu tapa tallentaa muistot. Nykyään, kun puhelimella otettujen kuvien laatu on parantunut, teetetään tärkeimmistä kuvista myös näyttäviä tauluja seinälle.