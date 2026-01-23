Älypuhelimesi ei kestä pakkasta niin hyvin kuin luulet

1. Pidä puhelin lähellä kehoa

Povitaskussa kehonlämmön ansiosta puhelin pysyy lämpimämpänä kuin esimerkiksi laukussa tai takin ulkotaskussa.

2. Suojaa älypuhelin kosteudelta

Lämpötilanvaihtelut aiheuttavat mahdollista kosteusvaaraa puhelimeen, joten on järkevää hyödyntää vedenpitävää suojaa. Helppo keino on kuljettaa puhelinta villasukassa, joka sitoo kosteutta itseensä.

3. Älä lataa kylmettynyttä puhelinta

Kylmän puhelimen lataaminen voi vahingoittaa akkua pysyvästi. Lataa puhelimesi aina vain sisätiloissa.

4. Käytä kuulokkeita tarvittaessa

Jos tarvitset välttämättä puhelinta ulkona pakkasessa, kannattaa hyödyntää kuulokkeita. Näin puhelinta ei tarvitse ottaa esiin taskusta ja se pysyy paremmin lämpimänä.

5. Huolehdi akun varauksesta

Varmista, että puhelimessa on riittävästi virtaa ennen kuin lähdet ulos pakkasella. Kovalla pakkasella akun kapasiteetti voi pudota jopa puoleen normaalista.

Lähde: Telia