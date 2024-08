Älypuhelimen uusi ominaisuus piilottaa mainokset

Applen älypuhelimiin on luvassa mainokset piilottava ominaisuus, kertoo teknologiasivusto The Verge. ”Distraction Controlina” tunnettu ominaisuus tulee olemaan osa yhtiön syksyllä julkaisemia uusia käyttöjärjestelmiä iOS 18 and iPadOS18, ja ominaisuus on jo nyt beta-testaajien käytössä.

Ominaisuus ei varsinaisesti estä mainoksia, vaan piilottaa esimerkiksi evästekyselyt, mainokset ja muut ilmoitukset tilapäisesti. Distraction Control ei siis vaikuta mainosten tavoittavuuteen, joka voi olla keskeinen tulonlähde monille kotisivuille.

The Vergen toimittaja Tom Warren kiinnittää erityistä huomiota tulevan ominaisuuden animaatioon. Warrenin viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla piilotettavat ilmoitukset on animoitu katoamaan kuin tuhka tuuleen, tuoden toimittajan mieleen Marvel-elokuvista tunnetun ”Thanoksen napsautuksen”. Uuden ominaisuuden käyttöönotto on Safarissa kuitenkin vielä hieman liian hankalaa, Warren arvostelee.

Uusi käyttöjärjestelmä julkaistaan todennäköisesti syyskuussa, The Verge kertoo.