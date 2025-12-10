Älypuhelimeesi kohdistuu uusi uhka – ei vaadi edes klikkausta

Älypuhelimia uhkaa uusi vaara. Laitteellesi voi asentua vakoiluohjelma ilman, että klikkaat tai asennat laitteellesi mitään. Saastuminen ei vaadi muuta kuin haitallisen mainoksen katsomista verkkosivulla. Kyse on uudenlaisesta uhasta, josta kertoo muun muassa tietotekniikkaan erikoistunut Bleeping Computer.

Kyseinen hyökkäys tunnetaan koodinimellä ”Aladdin”. Se on Intellexa-vakoiluyrityksen kehittämä uusi hyökkäysohjelma Predator-ohjelmalle. Ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2024.

Hyökkäykseltä ei voi suojautua edes välttämällä epäilyttäviä sivustoja. Bleeping Computerin mukaan mainos voi näkyä millä tahansa verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa.

Mikäli vakoiluohjelma pääsee tunkeutumaan älypuhelimeesi, tietosi ovat vaarassa. Vakoiluohjelma urkkii esimerkiksi puhelimen kameraa ja mikrofonia. Sillä on pääsy myös kaikkiin laitteella oleviin henkilökohtaisiin tietoihin.

Teknologiayhtiöt Apple ja Google ovat varoittaneet käyttäjiään vakoiluohjelmasta. Hyökkäyksiltä suojautuminen on kuitenkin vaikeaa. Yhtiöt suosittelevat käyttäjiään turvautumaan Androidin sulkutilaan tai Applen iOS-laitteiden sulkutilaan. Lisäsuojauksen käyttöönotto voi estää tai vaikeuttaa hyökkäyksen etenemistä.

